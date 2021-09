Puebla vacunará a 24 menores contra Covid-19 por orden de Miguel Barbosa

Puebla vacunará a 24 menores de edad contra el coronavirus Covid-19 por orden del gobernador de la entidad, Miguel Barbosa.

Los menores que serán vacunados contra el Covid-19 en Puebla, por orden del gobernador Miguel Barbosa, cuentan con amparos promovidos ante el Poder Judicial.

Ante la negativa del Gobierno de México para vacunar a menores de edad porque no lo contempla el Plan Nacional de Vacunación, cientos de padres buscan que sus hijos sean vacunados en los tribunales.

El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, dio la orden de que sean vacunados contra el Covid-19 unos 24 menores de edad que cuentan con amparos.

La orden la dio el gobernador a la Secretaría de Salud (Ssa) estatal al resaltar que Puebla “cumple con las sentencias de amparo”.

Ante ello, dijo que se debe aplicar la vacuna en menores de edad si hay un juez que así lo ordenó, toda vez que si no se inmuniza a ese sector, estarían violando la ley.

“Las sentencias de amparo se cumplen... No sea que nos metamos en una responsabilidad por andar consultando el cumplimiento de una sentencia, de verdad, que se cumplan las sentencias de amparo, no hay otra forma, es motivo de responsabilidad no hacerlo”

Miguel Barbosa