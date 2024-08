Detrás del bloqueo en la autopista México-Puebla estaría el abogado Jorge Portilla Alba, de acuerdo con información revelada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO); aquí te decimos quién es dicha persona.

Las afectaciones en el kilómetro 24 de la autopista México-Puebla cumplen más de 48 horas hoy jueves 8 de agosto, principalmente para transportistas que han quedado varados en el tramo que va de San Martín Texmelucan a Río Frío.

Los manifestantes exigen el pago por la expropiación de sus tierras para la construcción de la autopista México-Puebla, hecho que ocurrió hace 60 años. sin embargo, detrás de la manifestación estarían los abogados Jorge Portilla Alba y Patricia Rodríguez Flores.

En torno al bloqueo en la autopista México-Puebla, ayer 7 de agosto, AMLO identificó a un abogado como el responsable de la protesta, quien busca “sacar raja” en este caso por medio del pago que exigen los ejidatarios por la expropiación de sus tierras. Sin embargo, no reveló la identidad del litigante.

“Ahí están haciendo un reclamo de que no se pagó un derecho de vía de hace décadas, pero ahí está un abogado detrás, que está queriendo sacar raja, de estos abogados muy oportunistas, lo digo aquí para que se sepa, porque mi pecho no es bodega y no vamos a estar cubriendo a nadie”

AMLO