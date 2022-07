A 14 días de que asesinaran a dos sacerdotes jesuitas en un templo, se registra una nueva agresión , ahora contra el clérigo Mateo Calvillo Paz.

El acto, presuntamente perpetrado por un sicario, ocurrió en Queréndaro, Michoacán.

El sacerdote Mateo Calvillo denunció mediante una carta que fue víctima de una agresión en Michoacán.

Conforme a las palabras del padre de la Arquidiócesis de Morelia, la agresión pudo arrebatarle la vida, pues el agresor era un psicópata.

En el reporte correspondiente al mes de mayo de 2022, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) identifica que Michoacán es uno de los estados más peligrosos en México.

Mediante una carta dirigida a los medios de comunicación, el sacerdote Mateo Calvillo Paz expusó el ataque al que fue sometido en días pasados.

El religioso explicó que el suceso se registró mientras viajaba en su automóvil de Queréndaro hacía el pueblo, cuando un sujeto le bloqueó el camino.

En el escrito expuesto, el sacerdote Mateo Calvillo relata que el ataque duró cerca de 3 minutos y aseguró que se trató de un ataque profesional.

Conforme a sus palabras, el agresor debió ser un sicario, pues se trataba de “un psicópata” que tenía en los puños un arma.

El sacerdote Mateo Calvillo también describió al sujeto como alguien muy alto y fuerte, moreno, con entradas en el pelo.

“Fue un ataque profesional, me bloquearon el carro, me agredieron a golpes. El agresor debió ser un sicario, aunque no me presentó su credencial. Un psicópata, era muy alto y fuerte, moreno, con entradas en el pelo, tenía en los puños un arma”.

Sacerdote Mateo Calvillo