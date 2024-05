Paola Suárez, la candidata del Partido del Trabajo (PT), ha sido amenazada en Guanajuato y teme por su vida y la de sus familiares.

La mejor conocida como influencer de Las Perdidas junto con Wendy Guevara, denunció este miércoles 15 de mayo ser víctima de amenazas previo a las elecciones 2024, en donde es aspirante a diputada local por el Distrito 7 de Coecillo.

En una conferencia de prensa, la candidata del PT, Paola Suárez, denuncia que ha sido amenazada en Guanajuato y teme por sus familiares.

Paola Suárez, candidata del PT a la diputación local del Distrito 7 de Coecillo, Guanajuato, realizó una conferencia de prensa hoy 15 de mayo, cuyo video subió a su perfil de Facebook posteriormente.

Fue ahí donde denunció que ha sido amenazada en Guanajuato, el cual encabeza la lista de los 5 estados más peligrosos de México en abril de 2024, de acuerdo con el reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Dicha denuncia de Paola Suárez también se da bajo el contexto de que las elecciones 2024 han sido consideradas las más peligrosas en la historia de México debido a que han sido asesinados 23 aspirantes a un puesto de elección popular, de acuerdo con el recuento de este medio.

En este tenor, Paola Suárez, candidata del PT, indicó que el día de hoy presentó una denuncia a las autoridades respecto a las amenazas que ha recibido hacia su persona y hacia sus familiares, por los cuales teme.

La candidata del PT en Coecillo, Guanajuato, aseguró que teme por su vida y por la de sus familiares tras las amenazas que ha recibido.

Paola Suárez externó su preocupación respecto a las amenazas, pues no han sido dirigidas únicamente hacia ella, sino que “ya están metiendo a terceras personas”, es decir, su familia.

Después de que ha sido amenazada, la candidata del PT hizo un llamado a las autoridades e indicó que “lo deja en sus manos” porque ellos tienen toda la autoridad y la fuerza para encontrar a los responsables de los mensajes que ha recibido.

Doble hoy no circula: Qué carros no circulan en CDMX el jueves 16 de mayo

El día de hoy acudí a poner una denuncia respecto a que he recibido amenazas hacia mi persona y familiares, que es un tema que realmente me preocupa, porque no nada más es contra mí, sino que ya están metiendo a terceras personas, que viene siendo mi familia.

Entonces, yo les hago un llamado a las autoridades, se los dejo en sus manos, porque ellos tienen toda la autoridad y la fuerza para hallar a los que me mandaron esos mensajes, esas amenazas.

Les voy a decir que sí estoy nerviosa, sí estoy preocupada, porque una amenaza como estas en este tipo de partidos políticos, cuando uno ve que el otro va a ganar, pues te amenazan.