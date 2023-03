En 2022 Sonora Grill Prime, una cadena de tacos que ahora es “Steakhouse Mexicano”, fue denunciada por discriminación racista. Aquí te explicamos el caso.

En agosto de 2022 una denuncia anónima explicó que Sonora Grill Prime divide las áreas en que se sienta la gente blanca y la gente morena.

A pesar de ser anónima, se presume que la denuncia de Twitter fue de un empleado de Sonora Grill Prime, por el nivel detalle con el que describió los hechos.

La sucursal de Mazaryk en Polanco fue la señalada. El 13 de marzo de 2023 la jefa de Gobierno CDMX aseguró contar con pruebas de discriminación.

“En Sonora Grill Prime Masaryk se divide el restaurante en dos secciones. Le llaman Gandi y Mousset. En Gandi sientan a la gente que no es caucásica incluso el director de la marca llamado Juan Manuel Moreira se molesta mucho si sientan a alguien ‘que se ve pobre o da mala imagen al restaurante según él’ . En Mousset puras personas caucásicas y el trato es completamente diferente” Denuncia anónima en Twitter

Sonora Grill Prime discrimina, pues en redes exhiben que la sucursal Mazaryk, en Polanco; usa “pigmento zonas”. (Terror en Restaurantes MX / Twitter)

Empleada de Sonora Grill Prime confirma discriminación del establecimiento

Días después de esta denuncia y otras más en redes sociales, una ex empleada de Sonora Grill Prime confirmó la discriminación racista de otro establecimiento.

“Desde el día uno me explicaron que las mesas del balcón estaban reservadas para personas con la mejor presentación porque se ven desde la calle”, dijo en un video.

La ex empleada de Sonora Grill Prime que trabajó como hostess no laboró en el establecimiento de Mazaryk en Polanco y dio detalles de un caso puntual:

“Senté en un balcón a una pareja que venía formal, bien arreglada y que me pidió buena vista. Entonces el gerente me dijo que no debía hacer eso porque ellos no cumplían los estándares”.

La discriminación no fue por la clase social, sino por el color de piel de los clientes. El gerente señaló a una pareja blanca y le dijo a la hostess: “Mira, ellos sí los cumplen”.

Aquí puedes ver el testimonio de la ex empleada de Sonora Grill Prime:

Testimonio de @Sof_Otero en el caso Sonora Grill pic.twitter.com/mSfNnF9UvI — Fra, el hada de las vacantes ✨✨✨ (@frasalazar) August 3, 2022

Sonora Grill Prime; Hay “pruebas claras” de discriminación, dice Claudia Sheinbaum

El 13 de marzo de 2023 la jefa de Gobierno de CDMX, Claudia Sheinbaum informó que existen “pruebas claras” de discriminación en Sonora Grill Prime.

La funcionaria adelantó que el Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación hará pronto una resolución por el caso de discriminación racista.

Se trata de algo que “no se puede tolerar”, indicó Claudia Sheinbaum en conferencia de prensa: