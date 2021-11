Susana Harp denuncia que le hackearon su WhatsApp

Susana Harp, senadora y precandidata al gobierno de Oaxaca denuncia que le hackearon su cuenta de WhatsApp.

A través de redes sociales Susana Harp compartió que su cuenta de WhatsApp ha sido bloqueada pese a la verificación de dos pasos.

La precandidata al gobierno de Oaxaca, Susana Harp pidió hacer caso omiso a cualquier mensaje que pueda emitirse desde su cuenta de WhatsApp.

La senadora Susana Harp también ofreció disculpas anticipadas con todas las personas que deseen comunicarse con ella y no pueda responder.

“Nuevamente mi WhatsApp ha sido hackeado con todo y que contaba con la verificación de dos pasos. Por favor no hagan caso de ningún tipo de mensaje y me disculpo con todas las personas a las que no podré responder.”

Susana Harp