Abigail Hay Urrutia, una mujer de 30 años, murió tras ser detenida en Oaxaca el pasado viernes 19 de agosto; su familia señala a las policías como las responsables de su muerte.

Abigail Hay fue detenida tras ser acusada de cometer faltas administrativas , que consistieron en agredir a una persona en la vía pública el viernes 19 de agosto.

La mujer fue recluida en la cárcel municipal de Salina Cruz, en la región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca.

Sin embargo, a las tres horas de su detención, Abigail Hay fue hallada muerta por policías de la cárcel, quienes acusaron que la mujer se suicidó y ellas no se percataron.

Según reportes policiales, Abigail Hay presuntamente se encontraba dentro de un automóvil agrediendo a su pareja cuando una patrulla de la policía municipal los observó y posteriormente los condujo hasta la comandancia.

Donde la detuvieron, para luego ser trasladada a una verificación médica y después fue turnada al juez cívico calificador, Joel Alberto Luis Velásquez.

Quien le ofreció tres opciones para pagar la falta administrativa cometida:

Siendo la última opción la elegida por Abigail Hay, según el juez.

Sin embargo, la oaxaqueña de 30 años sólo estuvo tres horas detenida, pues luego fue localizada muerta en los separos de la cárcel.

En redes sociales comenzó a circular el presunto video de la detención de Abigail, donde se observa a la joven prensada a quien supuestamente es su pareja.

En la grabación se observa a la joven enroscada en el torso de su novi o, a quien los policías le piden subirse a la patrulla para que puedan trasladar a la joven hasta la comandancia.

Tras el reporte de la muerte de Abigail Hay, policías de la cárcel municipal de Salina Cruz especificaron que la mujer supuestamente se suicidó en los separos.

Los reportes del juzgado aseguran que las policías no se dieron cuenta del supuesto suicidó hasta que ya había ocurrido.

Y que en el momento en que se percataron solicitaron la intervención de los servicios de emergencia, quienes le aplicaron primeros auxilios, pero la mujer ya estaba muerta.

Por lo que se dio parte al Ministerio Público, quienes hicieron el levantamiento del cuerpo de Abigail Hay, mientras que la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) inició con la carpeta de investigación.

No obstante, el padre de Abigail Hay, José Luis Hay, asegura que su hija no se suicidó con sus calzones, como le indicaron las autoridades, sino que las policías la mataron.

En ese sentido, la familia de la joven solicita justicia, pues acorde a sus palabras, la policía de la cárcel municipal golpeó a Abigail Hay hasta matarla y después la ahorcaron.

Para hacer creer que se trató de un suicidio y provocar que su padre se enfrentara con su pareja, y deslindarse de su culpa, pero fue la policía quien la asesinó.

“Sólo quiero justicia, porque los policías de Salina Cruz mataron a golpes a mi hija y después la ahorcaron, pero ya estaba muerta. A mí me hicieron creer que se ahorcó con su calzones, pero no lo creí. Por un momento entre en shock, pero cuando reaccioné me di cuenta que me mintieron, quieren hacerme que me enfrente a la pareja de mi hija para echarle la culpa y que la policía se desligue de su culpabilidad, pero no, los policías lo asesinaron”.

José Luis Hay