Oaxaca: Joven es detenido a golpes por no portar el cubrebocas en San Pedro Pochutla (Video)

Un joven fue detenido a golpes por policías municipales de San Pedro Pochutla, Oaxaca, por no portar el cubrebocas.

Ante el mandamiento de uso obligatorio de cubrebocas por el incremento de casos de Covid-19 en San Pedro Pochutla, los policías detuvieron al joven como parte de los operativos para hacer cumplir la orden.

De acuerdo con el joven, tenía el cubrebocas guardado en su mochila y tras el reclamo de los policías por no traerlo puesto, él sólo respondió con un “ok”.

Sin embargo, los elementos de la policía empezaron a agredir al joven por supuestamente faltarles el respeto.

“Pero el cubrebocas lo tenía ya guardado en la mochila, tenía una mochila donde venían mis cosas y como nada más les dije ok y está bien, pues los policías no sé qué pasó, ellos me agarraron de sorpresa, me agarraron por atrás dónde está el puente que está aquí a la vuelta de mi casa, me agarraron porque, disque faltarle al respeto”

Joven detenido