Un vendedor de algodones de azúcar destruyó sus productos porque nadie le compraba.

Así lo compartió una usuaria por medio de un video, en el cual se puede ver como el hombre recoge los algodones de azúcar sobrantes luego de haberlos azotado.

De acuerdo con la usuaria Erika Sosa, el vendedor se acercó a ella y otras personas en una tienda Seven Eleven para qué le comprarán sus productos.

Sin embargo, al recibir un “no” por parte de los consumidores, el vendedor de algodones de azúcar agarró su palo y lo comenzó a azotar contra en el suelo, para poco después brincar contra ellos desesperadamente.

Tras lo anterior, el hombre se recargó en la pared y agarró aquellos algodones de azúcar que habían quedado intactos para cruzar la avenida después.

“A veces no sabemos lo mucho que ayudamos al comprar un algodón de azúcar.

Este señor en la noche del 23 de diciembre ofreciendo algodones, y después que me ofreció a mí y otras personas en el seven y le dijimos que no camino y azoto el palo contra la calle, brincando arriba de ellos desesperadamente. Y después de recargarse en la pared recogió los que habían quedado intactos y se cruzó de nuevo a la avenida”.

Erika Sosa, usuaria de Facebook