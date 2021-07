La fotografía de una vendedora de Coppel quien le regaló un par de zapatos nuevos a un señor adulto mayor se hizo viral en redes sociales.

Se trata de Aurelia Maricela Santiago Hernández, una vendedora de una sucursal de Coppel en Oaxaca, quien por su gesto fue aplaudida por los usuarios.

Si bien, la imagen se hizo viral en 2019, la historia de esta vendedora de Coppel sigue conmoviendo a muchas personas.

Vendedora de Coppel regaló los zapatos al adulto mayor

Según la información que circula en redes sociales, un señor de bajos recursos entró a una tienda de Coppel y preguntó si en esa sucursal vendían zapatos usados.

Las personas que atendían le respondieron que no, por lo que el señor sólo se quedó viendo los zapatos y salió triste de la tienda de Coppel.

Sin embargo, una de las vendedoras se percató de la situación y sin pensarlo preguntó qué era lo que quería el señor adulto mayor.

Cuando se enteró de lo que pasó, Aurelia Maricela decidió que ella le compraría los zapatos, por lo que corrió rápidamente detrás del adulto mayor y le dijo: “usted tendrá zapatos nuevos”.

Al ver el noble gesto de su compañera, otros vendedores de Coppel se sumaron a la causa y cooperaron para que el señor tuviera sus zapatos nuevos.

Sin el afán de presumir su acto en redes sociales, Aurelia Maricela actuó por solidaridad al adulto mayor, pero su gesto fue captado por un cliente, mismo que lo difundió.

“Yo lo hice de corazón y lo que hice por el señor… lo hice porque realmente el señor lo necesitaba. ¿Por qué no ayudar a este señor si necesita unos zapatos para que pueda andar más cómodo”, comentó a Imagen Televisión.

La vendedora de Coppel pidió que el precio de los zapatos se mantuviera en secreto, pues este fue menor porque varios compañeros cooperaron.

“Michelle Hada”, como es también es conocida en Facebook, compartió que fueron tres compañeras y compañeros quienes aportaron para comprarle los zapatos al señor.

“Una de mis compañeras me dio 50, otro me dio 24 y otro me dio 30, yo puse el resto”, afirmó la vendedora.

Fue así cómo la historia de esta vendedora de Coppel se viralizó.