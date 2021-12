Samuel García, gobernador de Nuevo León, se quedó encerrado en la terraza del Palacio de Gobierno, tras grabar un video para sus redes.

En sus historias de Instagram, Samuel García compartió que se quedó encerrado y pidió ayuda de su esposa Mariana Rodríguez.

“Por andar celebrando se me cerró la puerta de la Terraza, díganle a “Marianis” que me venga abrir, por favor. Me quede encerrado en la terraza”

Samuel García, gobernador de Nuevo León