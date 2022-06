El abasto del agua en Nuevo León tendrá nuevo horario que incluye una ampliación, a partir de mañana jueves 30 de junio, anunció el gobernador del estado, Samuel García.

En conferencia de prensa, Samuel García informó que se extenderán las horas en las que se suministrará de agua a la población del estado de Nuevo León, además de que se iniciará una hora más tarde .

Al dar a conocer la medida de ampliación del horario del abasto de agua en Nuevo León, Samuel García señaló que en adelante la población del estado, no se verá obligada a madrugar o mal dormir.

En su mensaje, Samuel García señaló que a partir de mañana jueves 30 de junio , serán hasta 7 horas en las que se abastecerá de agua a los habitantes del estado de Nuevo León.

Al respecto, señaló que a diferencia del horario actual, desde mañana el abasto de agua iniciará a las 5 de la mañana, lo cual dijo, permitirá que los ciudadanos no “madruguen ni mal duerman”.

Samuel García dijo que el abasto de agua en Nuevo León, será de las 5 de la mañana en adelante , por lo que se prevé que sea hasta las 12 del medio día cuando se vuelva a cortar el suministro.

Con la ampliación del horario de abasto de agua en Nuevo León, señaló Samuel García, se permitirá que los habitantes del estado ya “madruguen ni mal duerman”.

“A partir de mañana, vamos a mover (el horario del agua en Nuevo León). En lugar de 4 de la mañana, a 5, para que no se me tengan que estar madrugando tan temprano. De 5 en delante (...) es el nuevo horario. Es decir, a partir de julio es de 5 en delante, no 4, ya no se me madruguen ni mal duerman”

Samuel García