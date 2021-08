México.- En redes sociales se ha viralizado la historia de un hombre que sin saberlo, estuvo paseando a un actor de Mulán por todo Monterrey.

De acuerdo con el relato del usuario Lara Mariano, quien refirió laborar en una agencia de transporte privado en Monterrey.

El pasado martes 4 de agosto, vivió una experiencia increíble cuando le fue solicitado un servicio de última hora, urgente para un cliente.

Como Lara Mariano refirió no tener chóferes disponibles en ese momento, decidió no dejar el trabajo y acudir personalmente.

Actor de Mulán de paseo por Monterrey

Una vez que Lara Mariano llevo a su misterioso cliente a diferentes partes, se percató de que no era de Monterrey, sino de Nueva Zelanda.

Al pasar por el Museo del Obispado en Monterrey, el misterioso cliente de Lara Mariano comienza a preguntar curioso por la ciudad.

Por lo que Lara Mariano como un gesto de amabilidad decide darle un tour por los lugares más emblemáticos de Monterrey.

Entre platicas y risas, el chófer le pregunta a su cliente a qué se dedica, a lo que este responde “Soy actor”.

Yoson An de visita en Monterrey

Yoson An de visita en Monterrey

Lara Mariano no le mostró mucha importancia, debido a que el actor de Múlan, Yoson An portaba lentes y cubrebocas, por lo que no le fue posible reconocerlo.

Hasta que el actor, le pregunta a su chófer, “¿Has visto Mulán?”, quien de inmediato responde: “claro, a mis hijos y a mí nos encanta”.

Por lo que el actor, Yoson An prosigue a comentar: “Bueno, pues soy el novio de Mulán en la película”.

Emocionado Lara Mariano le pide al actor Yoson An una fotografía para no olvidar el momento.

Yoson An en Monterrey (Facebook/Lara Mariano)

Posteriormente, el actor Yoson An muy agradecido con el hombre por pasearlo y mostrarle la ciudad de Monterrey lo invita a un restaurante a comer.

Donde, de acuerdo con Lara Mariano el actor de 29 años es super sencillo y amable, incluso terminó por conocer a toda su familia.

Para despedirse Yoson An comentó que por el momento viajará a Puerto Rico para realizar otra película títulada ‘The Plane’ en donde también participará el actor Gerard Butler.