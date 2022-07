El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda ya anda pensando a nivel nacional e incluso mundial, por lo cual anunció que compartirá una reflexión sobre liderazgo, en el marco de la crisis del agua en Monterrey.

Esta la publicará este domingo 24 de julio por la noche, ya que dijo, el tema del agua que ha enfrentado está relacionado con cómo organizar a la sociedad.

“Quiero invitarlos mañana domingo a que vean un video que vamos a subir en la noche, de una reflexión de un servidor, pero no es exclusivo de Nuevo León, es para todo el mundo, para México”

Mañana a las 19:00 voy a dar un mensaje muy importante sobre el agua y la crisis ambiental que estamos viviendo. Les pido que no se lo pierdan. Buen sábado. pic.twitter.com/cI0SvpAD56

En esta reflexión dijo que dará a conocer a México el plan para garantizar que no haya una crisis del agua nuevamente y el abasto al menos a 2050.

Anunció que ese será el legado de su gobierno para los neoleoneses.

“Ahí les voy a platicar de lo que estamos haciendo, cómo saldremos de esta crisis, qué haremos para que no vuelva a pasar, cómo vamos a garantizar el agua de aquí a 2050, a 30 años y más”, explicó.

Abundó que la gente quiere ayudar, solo es cuestión de organización para enfrentar las problemáticas sociales.

No obstante, Samuel García resaltó que en ese mensaje nacional, incluso mundial, que quiere dar va a explicar un problema ante esa necesaria organización la ausencia de liderazgos.

“El legado del gobierno del nuevo Nuevo León para garantizar el agua y que no vuelva a haber crisis hídrica; pero más importante aún, las reflexiones que me he hecho estos días, estás semanas, de cómo veo el mundo, cómo veo las cosas, cómo veo a México, a Nuevo León y cómo confío que si todos juntos somos parte del problema todos vamos a ser la solución y que la gente está ávida de ayudar, falta un liderazgo que los organice, todo eso los quiero platicar este domingo”

Samuel García. Gobernador Nuevo León