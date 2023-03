Pareciera que Mariana Rodríguez nada más se descuida tantito y Samuel García se pone a hacer de las suyas con su hija Mariel, y ya se lo cobran caro en redes sociales.

En su segundo día como padre de Mariel, Samuel García -de 35 años de edad- fue tundido por mostrarse como un ‘padre responsable’ dándole “suerito” a su bebé milagro, pero no está siendo bien recibido.

Aunque el esposo de Mariana Rodríguez -de 27 años de edad- quiso mostrar un lado tierno, en redes sociales está siendo tundido por darle “suerito” a Mariel, con apenas 2 días de nacida.

¿Hay algo mal en Samuel García? Aunque el gobernador de Nuevo León, se muestra muy feliz en sus redes sociales, los usuarios le están haciendo saber que comete con grave error con Mariel.

El viernes 10 de marzo, Samuel García y Mariana Rodríguez se convirtieron en papás de Mariel, su primera hija y hasta hoy -12 de marzo- permanecieron en el hospital.

Siendo este el sitio donde vivieron los últimos 2 días, Samuel García se mostró atento a las necesidades de su esposa, pero también de su hija Mariel, pero no todo le salió como planeaba.

Al segundo día de nacimiento de su bebé, Samuel García se mostró en su labor de ‘buen padre’ dándole una mamila a Mariel, sin embargo, hubo algo que no se dejó pasar.

El gobernador dijo estarle dando “suerito” a su hija Mariel, en su segundo día de vida, lo que no está siendo nada aceptado en redes sociales.

Pese a que ellos no han salido del hospital y están siguiendo las recomendaciones médicas, usuarios médicos en redes sociales, aseguran “es lactancia materna exclusiva no suerito” lo que se le debe dar.

“Lactancia materna EXCLUSIVA durante los primeros 6 meses. No sueritos. NO tecitos, No remedios”.

Mr. Doctor