El gobernador Samuel García y Mariana Rodríguez presentaron la campaña “Ciudadanos de 100″ para el cuidado del agua en Nuevo León.

Con el firme objetivo de preservar el cuidado del agua permanentemente en Nuevo León, el gobernador Samuel García dio inicio a la campaña ‘Ciudadanos de 100′ en la entidad.

De esta manera, el gobernador Samuel García destacó la importancia de aprender de la sequía que vivió Nuevo León y así evitar una nueva crisis en el futuro .

La presentación de la campaña “Ciudadanos de 100″ se llevó a cabo desde la Presa “La Boca”, ante funcionarios del Estado y organizaciones civiles.

Durante el lanzamiento de la campaña “Ciudadanos de 100″, el gobernador Samuel García subrayó la importancia de fomentar una nueva cultura del cuidado del agua en Nuevo León .

En este sentido, dijo que la crisis por la sequía en Nuevo León no debe quedarse en anécdota, sino que se debe actuar en consecuencia para no repetir la misma historia.

“Es muy importante que fomentemos una nueva cultura del agua y que lo que sucedió no quede como una anécdota, hay que actuar en consecuencia”

Por ello, el mandatario explicó que Nuevo León al tener ciudadanos de 100, la ciudadanía neoleonesa deberá hacer el esfuerzo de consumir máximo 100 litros por día.

“Si queremos que haya agua siempre, hay que cuidarla siempre”, destacó.

Samuel García hizo un llamado a no desperdiciar el agua y adoptar acciones de ahorro de forma diaria. Estas son algunas de las acciones que propone el gobierno de Nuevo León para cuidar el agua:

El objetivo de la campaña es que la ciudadanía consuma menos de 100 litros al día y así garantizar que siempre haya agua “para nuestros hijos y para nuestros nietos”.

“Queremos mandar ese mensaje de que ya todos tenemos agua en nuestras casas, ya no estamos en crisis, pero ahora sigue lo más importante, que todos tenemos que poner el ejemplo para el cuidado del agua y ser ciudadanos de 100 en todo”, apuntó.

Por su parte, Mariana Rodríguez confió en que la ciudadanía aprovechará la experiencia que dejó esta crisis, para concientizarse sobre la importancia del uso del vital líquido.

“Desde antes de esta crisis no éramos tan conscientes como lo somos ahorita... Si este sentón de realidad no nos ayudó para volvernos ciudadanos de 100, entonces no sé qué tipo de crisis necesitamos”

Mariana Rodríguez