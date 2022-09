Lorena de la Garza, diputada integrante de la bancada del PRI en el congreso de Nuevo León, acusó que no llegaron los camiones chinos que compró Samuel García.

Este lunes 19 de septiembre, Lorena de la Garza señaló que se quedaron esperando los camiones chinos que compró el gobernador de Nuevo León, Samuel García.

Sin embargo, la legisladora local señaló que este 19 de septiembre, al vencer el plazo para la entrega de los camiones chinos, las unidades no llegaron.

Lorena de la Garza pide información sobre condiciones del transporte público en Nuevo León (Captura de pantalla)

Lorena de la Garza advierte que se convocará a sesión urgente de la juta de gobierno de movilidad

Pese a que Lorena de la Garza señaló que si bien en el transcurso de este día podría cumplirse la entrega de las unidades, hasta la tarde de este 19 de septiembre aún no han llegado los camiones.

No obstante, la diputada del PRI advirtió que lo más probable es que no el resto de los camiones que aún faltan no lleguen.

Debido a dicha situación, Lorena de la Garza dijo que se le pidió al gobierno de Samuel García hablar con honestidad y se fijara una fecha certera para que no se incurriera en algún incumplimiento.

Lo anterior, dijo, no solo para tener claridad ante las demandas de la oposición, sino para dar tranquilidad a la ciudadanía ante el problema de movilidad.

Por ello, Lorena de la Garza indicó que se deberá convocar de nueva cuenta a una sesión urgente de la juta de gobierno de movilidad, para que se informe sobre el estatus real de los camiones chinos.

Acusa Lorena de la Garza que movilidad en Nuevo León se ha agravado

Y es que Lorena de la Garza advirtió que se trata de un tema de gran relevancia y preocupación, debido a que la falta de camiones en Nuevo León ha agravado la crisis de movilidad durante meses.

Sobre las unidades que ya llegaron a Nuevo León, la diputada dijo que si bien ya arribaron 15 camiones, aún restan muchos más.

No obstante, expuso que se está analizando el tema de las tarifas por el servicio, pues los diputados no tenían el conocimiento preciso de los precios que se estaban cobrando.

Por ello, reclamó que el gobierno de Samuel García no ha informado de forma precisa sobre las rutas que están autorizadas a cobrar 15 pesos, lo cual advirtió, genera un marco de confusión.

Ante las complicaciones que se han presentado, Lorena de la Garza acusó que más que solucionar los problemas de movilidad ya existentes, se han presentando nuevas dificultades.

Cabe destacar que desde meses atrás, el gobierno de Samuel García anunció la compra de 800 camiones chinos para el servicio de transporte público de Nuevo León.

Pese a ello, la diputada Lorena de la Garza acusó que hasta el momento solo han llegado al estado 30 unidades, por lo cual exige que se dé a conocer el estado y destino de las 770 unidades restantes.