En redes sociales, se difundió que un bebé fue registrado con el nombre de Elon Gignac, en el municipio de Santa Catarina, Nuevo León, tras la confirmación de la llegada de la compañía Tesla a la entidad.

Una publicación difundida en redes sociales indica que un bebé de Santa Catarina (lugar en donde se construirá la nueva planta de Tesla) fue registrado con el nombre de Elon Gignac, por Elon Musk y André-Pierre Gignac.

En la imagen de la supuesta acta de nacimiento difundida se aprecia que el recién nacido fue registrado bajo el nombre de Elon Gignac González Turrubiates el pasado 28 de febrero, día en el que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) confirmó la nueva planta de Tesla en México.

Mientras que en otra imagen puesta a manera de’ collage’ se ve al bebé cubierto con una manta alusiva al club Tigres de la UANL, de la Liga MX.

¿Por qué Elon Gignac? ‘Elon’ por Elon Musk, dueño de la empresa Tesla, y ‘Gignac’ por André-Pierre Gignac, futbolista del club Tigres e ídolo de la afición en Nuevo León.

Como era de esperarse, bastaron unas cuantas horas para que la publicación se hiciera viral en redes sociales, lo que ha generado cientos de comentarios.

Samuel García reacciona a bebé con nombre “Elon Gignac”; le quiere poner así a su futuro hijo

La noticia del bebé recién nacido registrado con el nombre de Elon Gignac fue tal que el propio gobernador de Nuevo León, Samuel García, lo compartió en sus historias de Instagram.

En la publicación, el mandatario estatal broméo con que ya le propuso a Mariana Rodríguez que si su próximo hijo es hombre también se llamará ‘Elon Gignac’.

“Así se llamará mi varón: Elon Gignac García Rdz @marianardzcantu’, así lo adelantó Samuel García.

Samuel García reacciona al bebé Elon Gignac (Instagram)

Desde la confirmación de la llegada de Tesla a Nuevo León, el gobernador neoleonés ha gritado a los cuatro vientos la noticia y la ha presumido por donde ha podido. Aunado a ello, es fan de los Tigres y de André-Pierre Gignac, por lo que no dudó en “proponer” el peculiar nombre a su esposa.

No obstante, el bebé Elon Gignac no existe y se trató solamente de una broma, pues el registro de actas de nacimiento del gobierno de México no tiene a ninguna persona con ese nombre.