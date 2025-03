Mariana Rodríguez comparte cambio hormonal que le hará poner un alto a haters, cuestionan ¿será por Samuel García?.

A través de sus redes sociales como Instagram, en el apartado de historias, Mariana Rodríguez compartió su sentir después de una pausa, pero ¿será por Samuel García?.

En un par de historias Mariana Rodríguez dejó en claro que filtraría comentarios entre sus seguidores, te contamos por qué.

Aunque no dio explicaciones de otros temas que tiene en controversia Mariana Rodríguez compartió con sus seguidores “chabacanos” y “chabacanas” cuál ha sido su sentir de los últimos días y cómo cambios hormonales le han puesto nuevas perspectivas.

Cabe recordar que en días pasados Mariana Rodríguez recibió hasta amenazas de muerte por promocionar en sus redes sociales un purificador de aire en medio de una fuerte contingencia ambiental que tuvo Nuevo León, bajo el encargo de Samuel García.

Pero como recientemente lo aclaró Mariana Rodríguez ella no sabía qué pasaría con la contingencia ambiental antes de hacerle promoción a ese producto como muchos otros que muestra en sus redes sociales.

Mariana Rodríguez reveló que decidió tomarse unos días y aclaró que sus “hormonas andan por todos lados” además de que se había dado el tiempo de leer mensaje bonitos y otros no tanto.

De estos mensajes que no eran tan bonitos lanzó una advertencia de que si la insultaban los iba a empezar a filtrar porque ella no estaba dispuesta a aceptar insultos a su persona.

“Les quiero decir que me tomé unos días muy necesarios. Les he platicado que mis hormonas andan por todos lados y necesitaba respirar porque lo que sea que dijera iba a salir mal.

En estos días me di el tiempo de leer los mensajes unos bonitos, otros no tan bonitos y les quiero decir que aquí va a ser bienvenido el amor y la buena vibra y nunca los insultos, entonces si me insultas te vas a ir de esta plataforma.

La libertad de expresión está y tú puedes expresarte cómo tú quieras en tus plataformas y redes sociales pero si me mandas esos insultos a mí, no los voy a aceptar”

Mariana Rodríguez