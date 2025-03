Mariana Rodríguez, influencer y esposa del gobernador de Nuevo León, Samuel Garcia, volvió del d-tox de redes sociales que implementó por unos días tras recibir amenazas de muerte por promocionar un purificador de aire en plena crisis ambiental en el estado.

Mariana Rodríguez anunció cambios en su vida como influencer y dijo que no está obligada a recibir mensajes de odio, de hecho ya implementó el ocultamiento de la cara de su hija menor de edad.

Sobre su faceta como influencer y sus recomendaciones de productos, anunció que lo seguirá haciendo pues a eso se ha dedicado por mucho tiempo.

Mariana Rodriguez confirmó que el video en el que hablaba del purificador de aire Dyson Big and Quiet Formaldehyde de 25 mil pesos era publicidad, pero que nada tenía que ver con la crisis ambiental en Nuevo León.

De hecho, aseguró que el video lo hizo por la mañana y que no sabía que la crisis ambiental se complicaría por la noche.

“Me tomé unos días… les he platicado que mis hormonas andas por todos lados… lo que sea que dijera iba a salir mal en estos días, me di el tiempo de leer muchos mensajes unos bonitos, otros no tan bonitos… estuve flexionando mucho… vaya mensajes que me llegaron con el tema que se volvió viral la semana pasada, que ya saben que no fue con esa intención, yo no sabia a las 8 de la mañana lo que iba a pasar a las 8 de la noche”

Mariana Rodríguez. Influencer y parte del gobierno de Nuevo León