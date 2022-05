El papá de Yolanda Martínez, Gerardo Martínez, acusó que los videos presentados por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Nuevo León, donde aparentemente aparece su hija, no aportan nada en su búsqueda.

Luego de que la Fiscalía de Nuevo León reveló 4 videos de cámaras de seguridad donde aparecería Yolanda Martínez en el municipio de San Nicolás de los Garza, su papá dijo que no aportan nada y hasta duda que sea su hija.

También acusó que la Fiscalía no le mostró primero los videos de su hija, se enteró por medio de la conferencia de prensa de la dependencia realizada el 2 de mayo.

Y que a 32 días de la desaparición de su hija, la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos Contra las Mujeres retrasa la investigación: “yo no sé qué hacer y me dicen que se filtraron los videos, pero los presentó la fiscal”, dijo.

Videos de Yolanda Martínez son anteriores a los que ya se tenían

De acuerdo con Gerardo Martínez las grabaciones presentadas por la Fiscalía de Nuevo León son videos atrasados , anteriores a los que ya tenían sobre la desaparición de su hija, el pasado 31 de marzo.

“Yo estoy diciendo que esos videos son anteriores y no me arrojan nada, no me sirven para nada, yo lo que busco son videos posteriores a las 11:27 am”.

El papá de Yolanda Martínez reiteró que no hay ningún avance en la búsqueda de su hija y considera reiniciar la búsqueda por sus propios medios.

Gerardo Martínez, padre de Yolanda Martínez Cadena (Gabriela Pérez)

Gerardo Martínez duda que en los videos aparezca su hija

Luego de la divulgación de los videos, Gerardo Martínez también dijo que al parecer la persona que aparece no era su hija:

“No me he fijado bien si es Yolanda, más bien dicho, yo me molesté y no quiero verlos, porque tendría que verlos acá detenidamente en mi estudio, o que me los muestren en la Fiscalía en una pantalla gigante, con acercamiento”, denunció.

El padre de Yolanda Martínez condenó que antes de la conferencia de la Fiscalía acudió a una reunión y no le comentaron nada de esos videos, pues con esto evitarían que los desmienta.

Presentan 4 videos sobre la desaparición de Yolanda Martínez

El lunes 2 de mayo, la fiscal especializada en Feminicidios, Griselda Núñez Espinoza , mostró cuatro fragmentos de videos del 31 de marzo sobre la desaparición de Yolanda Martínez.

“Son imágenes, no hay ningún tipo de interpretación, solamente pedimos que, de manera muy concreta, observen sus características físicas que nos permitan determinar si la puedes ver para que podamos hacer una búsqueda en conjunto para su localización”.

La fiscal admitió que no hay avances en la investigación de este caso, que aún está pendiente investigar si sucedieron circunstancias por las cuales ocurrió su desaparición.

Yolanda Martínez Cadena, de 26 años de edad, fue reportada como desaparecida desde el 31 de marzo en el municipio de San Nicolás de los Garza, en Nuevo León; salió de la casa de su abuela a entregar una solicitud de trabajo y no volvió.