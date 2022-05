El papá de Yolanda Martínez, Gerardo Martínez, fue hospitalizado luego de que presentara problemas de presión alta. Su hospitalización ocurrió la noche del sábado 7 de mayo en Nuevo León.

Yolanda Martínez Cadena, hija de Gerardo Martínez, se encuentra desaparecida desde el 31 de marzo, por lo que su padre se ha movilizado en su búsqueda pues no pierde la esperanza de encontrarla.

De acuerdo con El Universal, el padre de Yolanda Martínez informó en el grupo de WhatsApp que creó para notificar de sus actividades sobre la búsqueda de su hija, que no se había sentido muy bien de salud últimamente.

El padre de Yolanda Martínez dijo que aunque en los últimos cuatro días no se había sentido bien, no había querido manifestar nada al respecto porque no quería parar la búsqueda de su hija Yolanda.

Explicó que fue a la salida de una reunión con el gobernador de Nuevo León, Samuel García, que huyó de los medios de comunicación debido a que no se sentía bien de salud y no podía hablar debido a que tenía muy poca respiración.

Gerardo Martínez, padre de Yolanda Martínez Cadena (Gabriela Pérez)

Padre de Yolanda Martínez pidió ser hospitalizado

Fue Gerardo Martínez, padre de Yolanda Martínez, quien solicitó que fuera hospitalizado por sus problemas de presión alta para poder descansar un poco, ya que ahí se le induciría a dormir bien, pues aseguró que no ha podido conciliar el sueño en los últimos días.

Esta hospitalización se da luego de que durante la tarde del sábado, Gerardo Martínez junto con su hijo del mismo nombre, estuvieran repartiendo volantes en una zona comercial del municipio de Juárez.

Esto con el fin de pedirle a la gente cualquier información sobre su hija Yolanda Martínez que pudiera contribuir a la investigación de la desaparición de la joven de 26 años.

En tanto, el padre de Yolanda Martínez actualizó que desde su hospitalización sí ha conseguido dormir mejor pero que aún se encuentra en estado de recuperación, por lo que espera ser dado de alta el lunes para retomar la búsqueda de su hija.

Pidió a los medios de comunicación que aunque ha estado ausente, no lo abandonen y lo sigan apoyando en la búsqueda de su hija, Yolanda Martínez, quien lleva 39 días desaparecida.