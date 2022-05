Samuel García, gobernador de Nuevo León aseguró que Yolanda Martínez presuntamente habría salido de su casa para huir de la violencia que padecía por parte de un tío.

En entrevista Samuel García dio a conocer que de acuerdo con la investigación que ha realizado la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, la desaparición de Yolanda Martínez estaría relacionada con violencia familiar.

“Yo como gobierno no puedo intervenir en la investigación, pero ya tengo conocimiento, que había un tío, hermano de la mamá, muy violento, que inclusive tomaba y se metía a la habitación”, expresó el gobernador de Nuevo León acerca del caso de Yolanda Martínez.

Sin brindar más detalles al respecto, Samuel García añadió “ustedes imagínense lo que pasaba ahí”, al momento en que enfatizó que el papá de Yolanda Martínez contaba con todo el respaldo del gobierno de Nuevo León.

“El papá sabe que estamos echando todo el sistema a buscar a Yolanda y ojalá que pronto la encontremos”, concluyó Samuel García acerca del caso de Yolanda Martínez, joven de 26 años, desapareció el pasado 31 de marzo, cuando salió de su casa para buscar trabajo.

Samuel García hizo un llamado a Yolanda Martínez para volver a casa, o bien, presentarse ante la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Nuevo León.

Lo anterior, declaró Samuel García ya que el gobierno de Nuevo León garantizará a Yolanda Martínez protección en caso de temer alguna represalia.

Pese a las declaraciones de Samuel García, el papá de Yolanda Martínez ha exigido a las autoridades la detención de una persona a quien considera, es el asesino de su hija.

Ya no quiero perder tiempo, porque van 35 días que no encuentro a mi hija, señor, y no me la van a dejar tirada como un perro, y el asesino tiene que decir, y si pues, no tiene capacidad la fiscalía para para presentarme a esa persona, para atorar, para meterlo en un lugar que no debe estar en la calle, porque es peligroso”.

Gerardo Martínez