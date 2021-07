Nuevo León: No habrá regreso a clases presenciales en agosto

El gobierno de Nuevo León descartó el regreso a clases presenciales en agosto debido a el aumento de casos Covid-19 en la entidad.

Esto pese al reclamo de padres de familia, asociaciones y la iniciativa privada, que buscan que los niños tengan una mejor atención en su desarrollo académico.

Además, algunas asociaciones han hecho un llamado a las autoridades para definir el regreso de los niños y adolescentes, ya que algunas madres han señalado que hay un rezago en el aprendizaje de sus hijos con las clases en línea.

De acuerdo con el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, aun no hay una fecha par el regreso a clases presenciales pues los contagios por Covid-19 continúan al alza.

“Para el regreso a clases, todavía no sabemos, todavía no es algo que tengamos una fecha precisa, estábamos hablando del 30 de agosto como una probabilidad, sin embargo no”

Jaime Rodríguez aseguró qu e primero se debe resolver el tema de los contagios para poder estructural la estrategia de regreso a clases presenciales.

Asimismo, dijo que se debe recuperar la confianza de los maestros respecto a la enfermedad para que se puedan genera las condiciones optimas para el retorno a las aulas.

Por otra parte, pidió a las madres de familia que no pidan listas de útiles a los maestros pues no se ha anunciado regreso a clases presenciales todavía.

Además, resaltó que en clases presenciales de alumnos de nivel medio superior están asistiendo muy pocos.

“Tengo muchas quejas de madres de familia de muchas partes en donde les están pidiendo desde este momento uniformes, y ya la lista de útiles y eso. No es necesario, no estamos anunciando ningún regreso a clases presenciales en ninguna parte, solamente en nivel medio superior, y no está yendo mucha gente a las clases presenciales”

Jaime Rodríguez, gobernador de Nuevo León