Mario Escobar, papá de Debanhi, pidió no creerle a youtubers que brindan información falsa y abre su canal de YouTube, en donde dará actualizaciones de la investigación sobre el feminicidio su hija.

A 15 días del hallazgo del cuerpo de Debanhi en el motel Nueva Castilla, y tras la ola de suposiciones, teorías e información falsa relacionada con el caso, Mario Escobar abre su canal de YouTube.

Según lo refirió el papá de Debanhi, el canal surgió tras la ola de mentiras que han difundido algunos youtubers, a los que pidió no creerles.

El pasado 5 de mayo, Mario Escobar y su esposa desmintieron el rumor que calificaba como grave la situación de salud de Dolores Bazaldua, además, el papá de Debanhi aprovechó para informar sobre la apertura de su canal de YouTube.

Conforme lo refirió Mario Escobar, el canal ya lo tenía desde hace tiempo, pues lo utilizaba para dar clases a sus alumnos de la Secundaria Técnica 110, Profr. Ludovico Meza Cantu.

Asimismo, indicó que tomó la decisión de informar las actualizaciones del caso de Debanhi a través de la plataforma digital porque diversos youtubers han brindado información engañosa, y pidió no creerles.

El canal de YouTube en donde el papá de Debanhi brindará información sobre los avances en la investigación del feminicidio de la adolescente se llama Mario Escobar.

Dicho canal tiene como imagen de perfil y de portada el dibujo que retrata la última fotografía que le fue tomada a Debanhi en la carretera Nuevo Laredo con la leyenda “que ninguna sea la próxima”.

Hasta el momento el canal de Mario Escobar tiene 4 mil 870 suscriptores y ha publicado 3 videos, todos durante las primeras horas de este 6 de mayo.

Durante el primer vídeo que Mario Escobar subió a su canal de YouTube, asegura que siguen trabajando en esclarecer lo sucedido con su hija Debanhi, además mencionó el apoyo que ha recibido por parte de Samuel García, gobernador de Nuevo León, y del gobierno federal.

En el video número dos, señala las medidas que se han tomado para resguardarlos, a él y a esposa, ante las amenazas de muerte que han recibido, entre ellas la custodia brindada por el gobierno de la entidad.

Mario Escobar también pidió a quienes tienen información sobre su hija no decir mentiras, jugar o lucrar con datos que desvíen la línea de investigación que se lleva hasta el momento.

Además, dijo que mantiene la hipótesis de que Debanhi no cayó a la cisterna, sino que la sembraron, y agregó que va a agotar todos los medios para que salga la verdad. ,

Ante los rumores de que Mario Escobar y su esposa estaban pidiendo dinero mediante depósitos bancarios, desmintió la información, pues dijo que él no puede lucrar con lo ocurrido.

“Tampoco he recibido dinero de nadie, no he puesto a disposición ninguna cuenta, gracias a Dios tenemos nuestro sueldo módico, yo no puedo lucrar con esto, nosotros no hemos autorizado que le depositen dinero a nadie.

Mario Escobar