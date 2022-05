Mario Escobar, papá de Debanhi Escobar, compartió una publicación con un video y la leyenda “No te preocupes Debanhi, no les creemos”.

A través de la cuenta de Instagram @debanhi.escobar , misma que es manejada por su papá, Mario Escobar, publicaron un video exigiendo justicia para la joven.

En el video se retoman imágenes relacionadas con la violencia contra las mujeres y repite continuamente la frase: “no les creas”.

¿Quién es “el Jaguar”, el sujeto en el que Debanhi Escobar no tenía confianza?

A continuación un extracto de lo que dice el video compartido por Mario Escobar:

“Mamá, si un día desaparezco no les creas

No, no me escape con el novio

No, no vendía droga ni estaba metida en cosas ilegales

No, no era novia ni acompañante de ningún narco

No, no me escape para llevar una vida sin reglas

Mamá, si ya no vuelvo a casa

No creas lo que la gente dirá

No creas lo que dirá la tv, ni la radio ni el internet

Todos me culparan a mi

Dirán que yo vestía de manera indecente

Dirán que me vieron tomando unas copas

Me culparan por haber ido a bailar, por caminar sola

Por no gritar, por no defenderme

Mamá, la verdad es que si ya no vuelvo

seguro estarán explotando mi cuerpo

Estaré bajo tierra en una bolsa, en alguna casa, como escoria, como basura

Escribo esto para hacerte saber que yo jamás me iría sin avisar

Jamás me iría dejándote con el corazón roto

Mamá, si ya no vuelvo, no les creas”.