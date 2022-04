Un hombre que se identificó como Gustavo Soto Miranda rechazó ser “el Jaguar” del caso Debanhi Escobar y aseguró que lo están difamando.

A través de su cuenta de TikTok, el hombre dijo que su nombre es Gustavo Isidoro Soto Miranda y que a él no lo apodan “el Jaguar”, por lo que pidió dejar de relacionarlo con la desaparición y feminicidio de Debanhi .

“Mi nombre es Gustavo Isidoro Soto Miranda, a mi no me apodan ‘el Jaguar’, me están acusando de feminicidio en el caso de Debanhi. Ayúdenme a compartir este video, me estoy haciendo viral”.

Gustavo Soto Miranda