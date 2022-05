Mario Escobar, padre de Debanhi Escobar, aseguró que se siente triste al entender que su campamento de búsqueda se encontraba fuera del Motel Nueva Castilla mientras su hija pudo seguir con vida.

De acuerdo con el papá de Debanhi Escobar no podría perdonarse el descubrir que estuvo viva mientras ellos estaban a 10 metros de donde fue localizada y no la ayudó.

Mario Escobar compartió en entrevista para “Los Periodistas” que se siente mucha tristeza al saber que su grupo de búsqueda se encontraba “afuerita, a 10 metros” de la barda por donde se encuentra la cisterna donde fue encontrada Debanhi.

Recordó que en su búnker había binomios caninos y drones por lo pensar en que pudo haberla encontrado con vida lo que lo pone aún más triste.

Asimismo, aseguró que de comprobarse que estuvo viva mientras ellos se encontraban afuera del Motel Nueva Castilla, se daría golpes por no poder ayudarla.

“Me da tristeza saber que estábamos a un lado, nuestro búnker de batalla era afuerita, a 10 metros, estábamos a un lado de la barda donde teníamos caninos, donde teníamos drones, y a mí me llena de mucha tristeza pensar que pude haberla encontrado viva, si es que estuvo viva, me daría yo de golpes internos, saber que estuvo viva y no pude encontrarla”

Mario Escobar compartió que le duele mucho no tener a su hija a su lado y que aún espera verla abrir la puerta mientras anuncia que ya llegó.

Sin embargo, sabe que esto no va a pasar, pues la necropsia mostró un 99% positivo su identidad que “es nuestra hija definitivamente”.

“Me duele mucho todavía, yo no me hago a la idea de no tenerla. Yo quisiera que en un momento dado abriera la puerta mi hija mi me dijera: papi, ya llegué. Yo se que no se va a poder”