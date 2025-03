Mariana Rodríguez y Samuel García, gobernador de Nuevo León, cumplen cinco años de casados hoy 14 de marzo pero al parecer no han celebrado sus aniversarios como han querido por sus actividades políticas y pasadas campañas electorales.

El reclamo no se hizo esperar, no solo porque Samuel García no recordaba dónde celebraron sus aniversarios de casados. sino porque no sabía ni a qué equipo le va Mariana Rodríguez.

Además de preguntarle en su cuenta de Instagram “¿eres rayada, verdad?“, Samuel García tampoco recordaba que su primer aniversario de boda lo pasaron en campaña, al parecer en una jornada de pega de calcas en un crucero de un pequeño municipio.

Mariana Rodríguez: A ver, ¿nuestro primer aniversario donde los pasamos? Samuel García: En el covid Mariana Rodríguez: En un crucero en Ciénega de Flores, en tu campaña. ¿El segundo? Samuel García: Postcovid. Mariana Rodríguez: No. ¿El tercero? El tercero estaba embarazada de Mariel. El cuarto Mariel tenía cuatro días de nacida y te hice una cena

Este reclamo se dio cuando iban rumbo a la supervisión del Parque del Agua, que será parte de los nuevos sitios creados para la Copa Mundial de Futbol de 2026.

Samuel Garcia recordó que estamos a un año y cuatro meses de la Copa Mundial de Futbol de 2026 y que este tipo de eventos transforman a las ciudades.

Mariana Rodríguez y Samuel García (Especial )

Mariana Rodríguez recibe este regalo de aniversario de Samuel García

Samuel García también acusó en sus videos “como ya va a cumplir cinco años de casada ya no me pela”, no obstante, confirmó un regalo para su esposa, el cual se trata de un distrito infantil construido con motivo de la Copa Mundial de Futbol de 2026.

Este distrito infantil será parte del distrito FIFA que va a dejar al mundo boquiabierto, incluso dijo que “se van a sentir los de Guadalajara y los chilangos”.

Cabe recordar que CDMX; Guadalajara y Monterrey son sedes oficiales de la Copa Mundial de Futbol de 2026 que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

El mencionado distrito infantil como parte del distrito FIFA incluye la remodelación o creación de sitios como:

Estadio Rayados

Parque la Pastora

Nuevo Parque del agua

Nuevos corredores verdes que unirán a los parques Fundidora, España y del Agua

Nuevo Capullos

Procuraduría para Niños y Niñas

Hospital Infantil

Otros nuevos proyectos

Mariana Rodríguez y Samuel García asisten al concierto de Shakira en Monterrey

Mariana Rodriguez y Samuel García acudieron al segundo concierto de la gira de Shakira en Monterrey, en el marco de su quinto aniversario de casados.

Shakira se presentó el 12 y 13 de marzo como parte de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.

Mariana Rodríguez ha subido historias cotidianas con canciones de fondo de Shakira, al igual que fotos y videos del concierto.

En sus redes sociales también compartió el video en el que reclamaba a Samuel Garcia por cómo han celebrados sus aniversarios de casados.