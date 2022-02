Mariana Rodríguez publicó un artículo en el diario estadounidense, The Washington Post, en el cual adviertió sobre las dificultades de los proceso para adoptar en México.

En el artículo que el diario The Washington Post publicó este 9 de febrero, Mariana Rodríguez enlistó una serie de elementos de los cuales considera, dificultan los procesos para adoptar en México.

En la entrada del texto opinativo, Mariana Rodríguez destacó que uno de los principales problemas que dificultan adoptar menores de edad en México, es la exigencia del consentimiento firmado.

Mariana Rodríguez sobre mejorar procesos de adopción en Nuevo León (Tomada de video)

Mariana Rodríguez denuncia dificultad de procesos para adoptar en México

Al respecto, la titular de la oficina Amar a Nuevo León refirió que bebés de meses que son abandonados, no pueden ser adoptados por la falta de dicho documento.

Asimismo, Mariana Rodríguez apuntó que hay casos de mamás menores de 13 años, que no pueden o no quieren criar a sus hijos, pero no los pueden dar en adopción.

Sobre dichos casos, Mariana Rodríguez explicó que debido a que las mamás también son menores de edad, no pueden autorizar la adopción de sus hijos.

Aunado a lo anterior, advirtió en su artículo “El difícil camino de la adopción en México”, que otros niños se encuentran en condiciones de adversidad como la calle, abuso y la violencia.

Advierte Mariana Rodríguez sobre bajos niveles de adopción en México

Pese a ello, Mariana Rodríguez compartió estadísticas con las cuales alertó que los niveles de adopción en México son muy bajos.

La esposa de Samuel García indicó que en México hay 30 mil niños, niñas y adolescentes en casas hogares a la espera de ser adoptados, pero de 2016 a 2018 solo hubo 308 solicitudes de adopción.

Y agregó que del total de solicitudes, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Nacional (DIF), aprobó únicamente 50.

Mariana Rodríguez pide que personas que quieran adoptar no traten a los niños como “una cosa”

Además de las dificultades en los procesos para adoptar en México, Mariana Rodríguez destacó que en Nuevo León hay 57 solicitudes de adopción, pero 52 solicitantes ponen requisitos para los menores.

Al señalar que se pide que los menores no tengan “trastornos sexuales, antecedentes de violencia o discapacidad”, Mariana Rodríguez resaltó que también se debe realizar con un cambio en la sociedad.

“Quienes quieran adoptar tienen que ser conscientes de que los pequeños tienen una historia que los ha afectado, que deben entender y aceptar. Porque si deciden iniciar un trámite de adopción y un proceso de integración, no pueden interrumpirlo para regresar a los pequeños como si fueran una cosa” Mariana Rodríguez

Mariana Rodríguez “adoptó” a un bebé por un par de días

Cabe destacar que Mariana Rodríguez es la encargada de la oficina Amar a Nuevo León, donde se ha enfocado en el tema de los albergues infantiles de la entidad.

El pasado 14 de enero, Mariana Rodríguez y el gobernador de Nuevo León, Samuel García, “adoptaron” un bebé por un fin de semana, a pesar de no realizar el procedimiento correspondiente.

Debido a la “adopción” por un fin de semana del bebé del DIF Capullos, Mariana Rodríguez y Samuel García fueron criticados por organismos nacionales e internacionales.

Incluso, el DIF nacional advirtió que con la “adopción” se incurrió en una violación a la ley, pues se advirtió que el bebé fue sacado sin evidencia de que se haya hecho con las formalidades que exige la ley.