Mariana Rodríguez, influencer y esposa de Samuel García, quiere ser candidata

Mariana Rodríguez, empresaria, influencer y esposa de Samuel García, afirmó que no descarta ser candidata a un puesto de elección popular en un futuro.

En entrevista con Milenio, Mariana Rodríguez indicó que consideraría ser candidata mientras sea para ayudar a la población .

Además de ser algo que Mariana Rodríguez desee en el futuro y no se lo impongan, agregó.

“Pues no lo descarto, porque la vida me ha puesto en lugares que no pensé tan pronto; si en algún momento lo considero o me lanzo para algo, mientras sea para ayudar y que sea algo que yo quiero y que nadie me imponga, pues lo haremos”

Mariana Rodríguez