María Julia de la Fuente, conductora de Telediario, fue criticada por la entrevista que le realizó al papá de Debanhi Escobar.

Esto porque cuestionó durante todo su programa la postura de Mario Escobar, padre de la joven que desapareció el pasado 9 de abril.

De acuerdo con la conductora de Telediario, el papá de Debanhi Escobar, en un principio, coincidía con la Fiscalía de Nuevo León en sus primeras versiones.

Ante esto, el papá de Debanhi Escobar dijo que “en ningún momento, ha cambiado mi postura, pues reafirmó que sigue con la misma”.

“En ningún momento, he cambiado mi postura. No sé si esa es la percepción de varia gente o la mentalidad, cada quien piensa lo que quiere, yo lo único que dije es que siguen en investigación, como lo dije empezando aquí.

Entró, se vieron vídeos, y hasta ahí. Yo nunca dije, “no fue sembrada”. No pueden poner palabras en mi boca que no son, porque recuerdo todas las palabras que he dicho.

Sigo con la misma postura”.

Mario Escobar, papá de Debanhi