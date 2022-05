La mamá de Debanhi, pidió a los jóvenes mexicanos divertirse con moderación, pues aunque “siempre estuvo al pendiente de su hija”, ella desgraciadamente ya no se encuentra con vida.

Por medio de un video publicado en YouTube, Dolores Balzadua dijo que “a todas las jovencitas y jovencitas que quieran divertirse, lo hagan, pero siempre fijando con quien van a las fiestas”.

Previamente, Dolores Balzadua, mamá de Debanhi, manifestó que “siempre estuvo al pendiente de su hija y su vida giraba alrededor.” Lo anterior ya que comenta que diversas personas en redes sociales la han cuestionado sobre el porqué no aparece en las entrevistas de su hija.

“Me han llegado muchos mensajes en las diferentes redes sociales. Muchas personas dicen y se preguntan: ¿dónde está la madre? ¿por qué no quiere salir?

En salir en cámaras no quiere decir que no dejo de ser la mamá de Debanhi. Simplemente, siento mucho dolor y no me siento en condiciones en dar entrevistas.

Quiero decirles que siempre estuve al pendiente de mi hija. Todo giraba alrededor de ella, todas nuestras cosas, lo que hacíamos, todo giraba alrededor de ella”.

Dolores Balzadua, mamá de Debanhi