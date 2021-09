Luis Donaldo Colosio rinde protesta como alcalde de Monterrey

Luis Donaldo Colosio Riojas rindió protesta como alcalde de Monterrey para el período 2021-2024.

A las 23:30 horas de este 29 de septiembre, dio inicio la sesión solemne de Cabildo donde Luis Donaldo Colosio Riojas rindió protesta, en compañía de su familia.

Por lo que fue declarado formalmente como nuevo alcalde de Monterrey a las cero horas de este 30 de septiembre.

En su primer mensaje como alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio afirmó que en él los regiomontanos tendrán “un alcalde humilde”.

En este sentido, indicó que a partir de este 30 de septiembre, se abre un “nuevo capítulo” en la historia de Monterrey, “una ciudad que renace y se renueva”.

“A mí esta ciudad me abrazó. En el momento más oscuro me salvó la vida. Esta ciudad me vio ser niño y adolescente, servidor público, esposo y padre”, destacó.

Luis Donaldo Colosio Riojas: Misiones principales de su gobierno

Como misiones principales de su gobierno, Luis Donaldo Colosio dijo que sus prioridades son convertir Monterrey en una metrópolis: próspera, pacífica, sostenible, humana y abierta.

Ciudad próspera, impulsar vocaciones económicas. Ser el centro de emprendimientos

Ciudad en paz. Construir una institución policial de excelencia

Ciudad sostenible. Impulsar un sistema de parques y calles diseñado para las personas. Te muevas rápido y puedas disfrutar espacios verdes

Ciudad humana. Promover la movilidad social con oportunidades. Ciudad que te da la mano

Ciudad abierta. Crear espacios para que la participación de la comunidad sea efectiva y avanzar a la digitalización del gobierno

Luis Donaldo Colosio Riojas: Mujeres que integran su gabinete

Luis Donaldo Colosio Riojas informó que su equipo estará integrado por 6 mujeres que ocuparán la titularidad de dependencias de primer nivel del gobierno municipal de Monterrey.