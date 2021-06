Colosio Riojas se deslinda de Movimiento Ciudadano

México.- El alcalde electo de Monterrey, Nuevo León, Colosio Riojas se deslindó del partido que lo llevó a la victoria, Movimiento Ciudadano.

Durante una entrevista realizada a Colosio Riojas, aseguro que una vez entregada la constancia por parte del Instituto Nacional Electoral (INE) ha dejado de ser candidato de Movimiento Ciudadano.

Además, Colosio Riojas argumentó que es momento de asumir sus responsabilidades como alcalde electo de Monterrey.

El alcalde electo de Monterrey Colosio Riojas, explicó que Movimiento Ciudadano es solo una plataforma política, con la cual llegó a ser candidato.

Sin embargo, Colosio Riojas detalló que es momento de enfocarse en sus obligaciones como alcalde electo de Monterrey.

“Movimiento Ciudadano es la plataforma que nos permitió contender, pero yo no me le debo a Movimiento Ciudadano, al contrario, yo me deslindo respetuosamente, pinto mi raya de Movimiento Ciudadano porque ya no soy candidato”

Colosio Riojas