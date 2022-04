El juicio entre Johnny Depp y Amber Heard ha dado de qué hablar a los medios de comunicación en todo el mundo, y de acuerdo con una experta en lenguaje corporal, esto es lo que dice de Amber Heard.

Mucho se ha especulado sobre las acciones de Amber Heard y Johnny Depp y es por eso que la experta en comportamiento y lenguaje corporal, Maryfer Centeno , ha analizado a la actriz.

Según su opinión, durante las declaraciones del primer juicio entre Johnny Depp y Amber Heard, su lenguaje corporal está hablando por ella.

Y es que la experta en lenguaje corporal señala que, cuando a Amber Heard se le preguntó sobre si había ejercido violencia contra Johnny Depp, ella n o da respuestas contundentes ; es más, evade la pregunta.

“Cuando una pregunta es tan clara y la verdad es tan clara y tan fácil de responder, tendrías que contestar con esa misma contundencia, si no lo haces, es uno de los indicadores más importantes de mentira” Maryfer Centeno, experta en lenguaje corporal

Amber Heard evade la mirada y esconde sus manos cuando se le pregunta sobre Johnny Depp

En un video subido a TikTok , la experta en lenguaje corporal, Maryfer Centeno, ha dado su opinión en lo que respecta al juicio entre Johnny Depp y Amber Heard, analizando de esta última sus expresiones corporales.

En el video en donde se le pregunta a Amber Heard sobre si ejerció o no violencia contra Johnny Depp, ella mira a todos lados evadiendo la mirada y esconde sus manos.

Incluso revela que el que Amber Heard se frota las piernas es un reflejo de nerviosismo ante la pregunta sobre Johnny Depp.

Cuando termina su declaración, Amber Heard se rasca el hombro y el parpadeo aumenta inmediatamente.

“Sí, está mintiendo” Maryfer Centeno, experta en lenguaje corporal

Durante el juicio, el lenguaje corporal de Amber Heard es de cinismo y no está dispuesta a negociar

El juicio de Amber Heard y Johnny Depp ha sido analizado por la experta en lenguaje corporal, Maryfer Centeno, quien ha dado una nueva perspectiva al caso.

Tal y como indica, las expresiones y el lenguaje corporal de Amber Heard, indicarían cinismo y el no querer negociar.

“La cara de Amber Heard durante el juicio es no solamente de cinismo, sino de alguien que no está dispuesta a negociar, de alguien que está muy molesta, de alguien que además se siente en una posición de superioridad ante los demás.” Maryfer Centeno, experta en lenguaje corporal

Por otro lado, la firma de Amber Heard revela que es una mujer ambiciosa, competitiva, retadora “ y es una gran manipuladora” .

Maryfer Centeno asegura que es por eso que Amber Heard es adorada, por que sabe cómo envolverte; también asegura que es sumamente sexual y el aspecto económico es muy importante para ella.

Según la firma de Amber Heard, ella es muy agresiva y es una mujer con un gran liderazgo.

Por su parte, la firma de Johnny Depp denota que es alguien muy hermético, sensible y no es violento físicamente, y no se siente satisfecho consigo mismo, el porqué firma en dos renglones.

¿Cómo era la relación entre Johnny Depp y Amber Heard según su lenguaje corporal?

Maryfer Centeno, una experta en lenguaje corporal, se ha dado a la tarea de analizar el lenguaje corporal de Amber Heard y Johnny Depp.

En esta ocasión, analizo la forma en que ambos actores posaban para las fotos de alfombras cuando aún estaban casados.

Según indica la experta, en las poses de Johnny Depp, él parecía procurar a Amber Heard y querer cuidarla.

Sin embargo, la manera en que Amber Heard y Johnny Depp entrelazaron sus dedos, era una lucha de poder constante.

En las siguientes fotografías, la experta asegura que el lenguaje de Johnny Depp revelaba que el actor ya estaba incómodo en la presencia de Amber Heard.

Incluso en la manera en como Amber Heard lo besaba, Johnny Depp no parecía cómodo pues parecía que ella lo forzaba pues lo toma con mucha fuerza por el rostro.

“La cara de ella con el mentón levantado que significa prepotencia; la cara de él ligeramente hacia abajo, la mirada es retadora y él se ve muy duro, muy tieso, incómodo. Ella totalmente fuerte y empoderada” Maryfer Centeno, experta en lenguaje corporal Maryfer Centeno, experta en lenguaje corporal

De acuerdo con Maryfer Centeno, según el lenguaje corporal de Amber Heard, ella parecía dominar la relación con Johnny Depp pues él queda muy atrás en la foto.

“Él sigue teniendo la mano en un lugar dominante pero parece ya no querer tomársela, ¿notan cómo están sus dedos? Él ya no le quería tomar la mano” Maryfer Centeno, experta en lenguaje corporal