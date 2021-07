Jaime Rodríguez pide no arriesgarse tras cifra más alta de contagios Covid-19 en Nuevo León

El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez pidió a la población no salir innecesariamente y arriesgarse ante la cifra más alta de contagios Covid-19 registrada en la entidad.

Además, solicitó a quienes se encuentran con un caso activo, que se aíslen y cuiden para salir adelante, así como mantener contacto con su médico durante la enfermedad.

“Si tienes salud y no has contraído el Covid-19, no debes salir innecesariamente y arriesgarte. Y para quienes lamentablemente son positivos a este virus, aíslese, cuídense y manténganse en contacto con su médico”

Jaime Rodríguez, gobernador de Nuevo León