Samuel García, gobernador de Nuevo León, instaló el Sistema Estatal para erradicar la violencia contra las mujeres.

El Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres fue instalado por Samuel García en su primera sesión ordinaria de 2022.

Esto luego de que el gobernador instara a todas las instancias gubernamentales a atender como prioridad la violencia.

“Teníamos que instalarlo, tomar algunas medidas urgentes para el tema que se está viviendo en esta coyuntura”, dijo Samuel García.

De acuerdo con el gobernador de Nuevo León, la ley marca que este sistema contempla a alrededor de 170 autoridades, entre ellas:

Por lo que las 170 autoridades fueron requeridas por Samuel García en esta primera sesión del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

En dicha sesión donde se instaló el Sistema Estatal, también estuvo presente Gerardo Martínez, padre de Yolanda Martínez, quien se encuentra desaparecida en la entidad.

El gobernador Samuel García confesó que desde un principio se sabía que existía un problema grave de violencia de género, por lo que se creó la Secretaría de las Mujeres.

Por lo que en el marco de la instalación del Sistema Estatal para erradicar la violencia contra las mujeres, pidió a todas las autoridades trabajar en conjunto para definir mejores estrategias sobre esta problemática.

“Todos tenemos que poner de nuestra parte porque son tantas competencias y funciones que tienen que estar organizadas y bien dirigidas, desde actualizar y modernizar el protocolo que no da, lo digo con toda sinceridad, el protocolo que nos mandaron en una ley general hace cuatro años no va a resolver la situación que vive el país, simple y sencillamente porque confunde desde la ley los términos, no es lo mismo desaparecido, extraviado, no localizado y perdido y hacen que el estado realice un despliegue de fuerza y disperse, cuando debemos de ser más estratégicos”.

Samuel García