Nueve estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) participarán en el Torneo Internacional de Robótica Robocup 2022 a celebrar en Tailandia.

El Torneo Internacional de Robótica Robocup 2022 tendrá lugar del 10 al 17 de julio, en la ciudad de Bangkok, Tailandia.

La delegación de estudiantes de la UANL se encuentra integrada por dos equipos pertenecientes al Centro de Investigación y Desarrollo de Educación Bilingüe (CIDEB) así como por la Preparatoria 21, del municipio de China, Nuevo León.

Ambos, forman parte de grupos universitarios, que representarán a México, en las categoría Rescue Maze y On Stage de la competencia de Internacional de Robocup 2022.

Estudiantes de la UANL - Robocup 2022 (Facebook/UANL)

Cabe destacar que el Torneo Internacional de Robocup 2022, reunirá a tres mil participantes de 45 países en la ciudad de Bangkok, Tailandia.

Sin embargo, en esta ocasión la participación de los estudiantes del CIDEB en el Torneo Internacional de Robocup 2022 será de manera virtual desde el campus Mederos de la UANL.

Estudiantes de la UANL competirán con un performance protagonizado por monstruos automatizados

Será con un robot de rescate y un performance protagonizado por monstruos automatizados, con los que los nueve estudiantes de la UANL participen en el torneo internacional próximo a celebrarse en Tailandia.

Jesús Ricardo Guerrero Silvestre, capitán del equipo denominado TRF (The robots of the future), explicó que su proyecto se encuentra centrado en la simulación de un accidente en donde no puede haber un acceso humano.

Por este, motivo el equipo denominado TRF crearon el robot “Átomo”.

“Átomo puede detectar en su trayecto o búsqueda a víctimas identificándolas por el color, letras o temperatura; de acuerdo a cada una de ellas, se dejan distintos kits de rescate”. Jesús Ricardo Guerrero

Estudiantes de la UANL - Robocup 2022 (Facebook/UANL)

Por su parte, la capitana del equipo MXNSTERS en la categoría On Stage, Izamary Vázquez Guerra dijo que en colaboración con sus compañeros han trabajado cerca de 9 meses.

El equipo MXNSTERS presentará una canción o escena de una película con una duración máxima de dos minutos, por ello, tomarán un performance está inspirado en la película Monster Inc.

“En esta categoría tenemos que centrarnos en impactar al público visualmente, por lo que los detalles técnicos, programación, diseño, adquieren gran relevancia y ha sido todo un reto”. Izamary Vázquez Guerra

La presentación recreará la escena donde el monstruo llamado Sulyvan asusta a un niño robotizado, y que con sus gritos, “llena” un tanque, brindando energía para la ciudad de Monstruopolis.

En esta escena se han tomado en cuanta aspectos como la recámara, el personaje infantil, los tanques, la puerta y al monstruo que mide más de 1.80 metros de altura; todos robotizados, explicaron los estudiantes.