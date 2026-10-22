En el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, el Gobierno de Escobedo, a cargo de Andrés Mijes en coordinación con el DIF municipal, entregó 36 kits oncológicos a mujeres inscritas en el programa Casa en Rosa, con el propósito de contribuir a su bienestar, comodidad y calidad de vida durante y después de su proceso de atención.

El alcalde Andrés Mijes, acompañado por la directora del DIF municipal, María de los Ángeles González, encabezó la entrega de los apoyos, integrados por una prótesis mamaria externa y un brasier especializado.

Estos artículos buscan brindar mayor comodidad y seguridad personal, además de apoyar la recuperación de la imagen corporal de las mujeres que han atravesado un proceso relacionado con el cáncer de mama.

Durante el evento, el alcalde de Escobedo, Andrés Mijes destacó la importancia de acompañar a quienes enfrentan esta enfermedad e impulsar acciones que contribuyan a su bienestar físico y emocional.

Entregamos 36 kits de esperanza y vamos a seguir trabajando para seguir apoyando a las mujeres en esta difícil condición, con esta enfermedad que lamentablemente es una de las que más proliferan. Andrés Mijes, alcalde de Escobedo

Andrés Mijes participa en entrega de kits oncológicos (cortesía)

Kits oncológicos buscan apoyar la recuperación de mujeres

El alcalde Andrés Mijes, señaló que estos apoyos pueden representar una diferencia importante para las mujeres que han pasado por una cirugía, al contribuir a que se sientan más cómodas y recuperen la confianza durante su proceso de recuperación.

Aunque parezca algo sencillo, para una mujer que ha pasado por una cirugía puede significar mucho, como sentirse más cómoda, recuperar confianza. Después de una enfermedad tan difícil, la vida tiene que seguir, pero merece seguir bien. Andrés Mijes, alcalde de Escobedo

El alcalde Andrés Mijes, reiteró el compromiso del Gobierno de Escobedo y del DIF municipal de continuar acompañando a las mujeres que atraviesan por el cáncer de mama, así como de ofrecer espacios de escucha, comprensión y apoyo emocional.

Asimismo, vinculó estas acciones con la política de crecimiento con justicia social impulsada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

En la 4T Norteña, siguiendo el crecimiento con justicia de nuestra Presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, el progreso también se mide en la calidad de la atención que reciben las mujeres. Andrés Mijes, alcalde de Escobedo

Andrés Mijes participa en entrega de kits oncológicos (cortesía)

¿Cómo recibir información de Casa en Rosa?

Las mujeres interesadas en conocer los servicios del programa Casa en Rosa, en Escobedo, pueden comunicarse al 81 8307 1618 para solicitar información y orientación.

Andrés Mijes participa en entrega de kits oncológicos (cortesía)

Con la entrega de estos 36 kits oncológicos, el Gobierno municipal y el DIF de Escobedo buscan contribuir a la comodidad y calidad de vida de las mujeres que reciben acompañamiento durante su proceso de recuperación del cáncer de mama.