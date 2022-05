El ex gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, reapareció en redes sociales e informó que continúa estando delicado de salud tras someterse a una cirugía el pasado viernes.

En redes sociales, El Bronco que la operación “estuvo dura” y que fue hasta este lunes que le dieron líquidos en el hospital.

Pese a encontrarse delicado, El Bronco refirió que tiene prohibido rendirse y aseguró que “hay Bronco pa’ rato”.

“R a z a, no me había reportado porque estuvo dura la operación. Apenas hasta el día de hoy me dieron líquidos. Mis doctores me dicen que sigo en estado delicado, pero prohibido rendirse, con el favor de Dios habrá Bronco pa’ rato”

El Bronco