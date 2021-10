El Bronco asegura que no será una piedra en el camino de Samuel García; le desea éxito

Durante su último evento como gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco” afirmó que guardará silencio y no será un piedra en el camino de Samuel García.

Si bien El Bronco admitió que heredará “bombas” al siguiente gobierno, sostuvo que Samuel García será un “buen bombero” para desactivarlas.

En este sentido, El Bronco le deseó “el mejor de los éxitos” a Samuel García y a su equipo de trabajo.

Esto previo a la toma de protesta de Samuel García programada para las 18:00 horas de este 3 de octubre.

El Bronco previó que próximamente podría contender para el puesto de juez auxiliar del “Casco de García” o para la “Junta de Aguas”

“Quiero decirles que vuelvo a ser su vecino y ahí nos encontraremos en un Oxxo, en el lienzo charro, en los tacos o agarrando el pedo”, agregó.

En su último día como gobernador de Nuevo León, El Bronco habló lo que hará una vez que culmine su periodo de gobierno.

En este sentido, El Bronco aseguró que se dedicará a trabajar en sus tierras, así como que el uso de las nuevas tecnologías y redes sociales le permitirá comunicarse con el público más joven.

Por lo que anunció que tendrá una columna en Tik Tok y “Twitch”, mismas que serán divertidas.

El Bronco indicó que Tik Tok y Twitch le permitirán seguir informando y permitir que las nuevas generaciones lo conozcan como es en realidad.

Además, dijo que su columna en Tik Tok servirá para desmentir o confirmar lo que se publica en los medios de comunicación.

Jaime Rodríguez sostuvo que consideró el uso de Twitch dado que es una forma de comunicación fuera de lo tradicional.

El Bronco afirmó que una casa dedicada a equipos especializados para gamers le ofreció patrocinar su sala gamer y su silla , por lo que pagará este servicio con promoción.

Aclaró que su intención no es lucrar con las plataformas ni volverse “influencer”, sino sólo desea divertirse.

“Vi que a través de los juegos interactivos mi hijo construye y vi que es un genio, entonces, encontré una franja de comunicación que no es tradicional, no voy a lucrar con ella, no se trata de que yo viva y me haga influencer para cobrar, quiero divertirme”

El Bronco