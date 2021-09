Attolini vs El Bronco

Hace 6 años más o menos, fui funcionario de casilla en mi estado natal Nuevo León . Recuerdo que las encuestas tenían con ventaja a Ivonne Álvarez, ya había declinado de su candidatura por Movimiento Ciudadano Fernando Elizondo a favor de Jaime Rodríguez y eso le daba un ligero empujón a “El Bronco” para poder ser gobernador.

Empezamos a contar los votos y la tendencia en la casilla que me toco era abrumadora. En un sector que tradicionalmente vota por el PAN, “El Bronco” estaba ganando al menos 3 por 1. Le mentiría si la digo por cuanto ganó en mi casilla, pero lo que recuerdo es que era un montón grande contra varios pequeños.

La esperanza de Nuevo León se tendía sobre el candidato independiente que no estaba atado a ningún partido y que lucharía por nosotros como lo había hecho cuando se enfrento a empistolados en diversas ocasiones.

“El Bronco” era como el tío, el del rancho. Habla con groserías y toma Carta Blanca en caguama. Desapareció los informes de gobierno y en lugar de eso hizo un espectáculo del gobierno independiente al menos al principio de su candidatura. “El Bronco” dejo de ser Jaime Rodríguez para convertirse en una marca que hasta tequila tenia.

“El Bronco” nos defendería del centralismo y haría un Nuevo León independiente, al menos eso era la promesa. Jaime Rodríguez creció en popularidad y llego a pensar que podría ser presidente de la República.

Si usted es de Monterrey o ha vivido por allá se dará cuenta que lo que pasa en el centro de la República se desvanece por las noticias locales y es tanto lo que se habla de nuestros propios asuntos que no nos enteramos de lo que pasa fuera de nuestra ciudad. Era tal la popularidad de “El Bronco” que aunque se había peleado con los medios de información locales, seguía en el inconsciente popular.

Alguien de su equipo de trabajo le dijo, malamente, que debería de aprovechar su popularidad para lanzarse de presidente. En mi opinión, creo que ahí fue donde todo se fue abajo. Su equipo había hecho un gran esfuerzo en el estado para que ganará las elecciones, replicar esto a nivel nacional con actores como AMLO, Anaya y Meade era complicadísimo. En mi opinión es cuando se perdió todo lo que pudo haber hecho

A Jaime Rodríguez. Le ganó el ego y abandonó a Nuevo León y no pudo retomar el impulso que traía al principio. Si le suma que además de esto llego la pandemia sus resultados fueron entre malos y mediocres.

Junto con “El Bronco” se murió el sueño independiente , tanto que el primer estado con un gobernador sin partido no tuvo un candidato independiente para las elecciones pasadas.

Entre sus últimos actos puso un meme en la única celebración importante que tiene el estado, además de los campeonatos de fútbol. Recuerdo desde pequeño cuando se hablaba de la Fundación de Monterrey de como llegaron los colonizadores a una tierra árida e hicieron que funcionara. Hace 25 años, cuando la ciudad cumplió 400 años de fundada se veía el número 400 por todos lados y la gente estaba orgullosa de su ciudad. Ahora utiliza una broma que primero, no entiende toda la población pues no todos son fanáticos ni conocedores de los Simpsons. Segundo, no se puede denigrar el hecho de la fundación de la ciudad pues es burlarse de un acto regional que siempre ha sido respetado.

Bodas entre primos (Facebook/Jaime Rodríguez Calderón)

Antonio Attolini mando un twit hablando sobre todo lo que ya sabemos. “El Bronco” o quien maneja la cuenta del gobernador le contesto a Attolini: “ni te topo, compadre”, lo que quiere decir, ni te conozco.

Sabemos que Attolini es bueno para escribir y responder, basta leer la columna que publicó en SDPnoticias “ Respuesta a Jaime Rodríguez “El Bronco”

Attolini, no esta descubriendo el hilo negro, los neoleoneses sabemos lo que hizo y lo que no hizo. Lo malo es que Antonio no es de Monterrey y eso hará difícil que se le acepte la crítica.

No todo fue malo dentro del gobierno de “El Bronco”, pero al final lo que no fue tan bueno será la plataforma de critica de su gobierno.

En uno de los últimos rounds de su mandato creo que Attolini le pego un buen upper a “ El Bronco” que quiso librarse de una pequeña crítica en Twitter que hizo que Antonio le tirara un contragolpe con su columna en SDPnoticias.

Hay una serie en la plataforma de paga Disney+ que se llama “What if..” que habla sobre lo que hubiera pasado si tal o cual personaje hubiera tomado otra decisión y esto pasa en un universo alternativo. ¿Qué hubiera pasado si El Bronco” no se hubiera lanzado a la presidencia y se hubiera quedado gobernando el estado? Quizá le estaría yendo mucho mejor a Nuevo León.

Lo que sí sabemos que hubiera pasado si no le hubiera contestado a Attolini es que no habría una respuesta como la que lanzó Antonio en SDPnoticias .

Esperemos que Samuel García haga del aniversario de la fundación de Monterrey una gran fiesta. A él le toca el 430 aniversario que se puede aprovechar para hacer algo bastante interesante, ¿no cree?