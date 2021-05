Este domingo 16 de mayo, las y los candidatos a la gubernatura de Nuevo León participan en un nuevo debate para dar a conocer sus propuestas en caso de ganar las elecciones del 6 de junio .

Este nuevo debate oficial entre las y los candidatos a la gubernatura de Nuevo León es organizado por la Comisión Estatal Electoral (CEEE) de Nuevo León.

Samuel García aseguró que ni Morena, ni el Instituto Nacional Electoral (INE) le van a ganar la elección en Nuevo León.

El candidato de Movimiento Ciudadano, Samuel García, acusó que se le han fabricado montajes, porque la “vieja política está muy desesperada”.

Samuel García también destacó que fue el segundo senador más productivo después de Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado.

“Fui el segundo senador más productivo después de Monreal, sin ser coordinador, le vote a AMLO en contra del gasolinazo, los impuestos digitales, las instancias infantiles (…) He sido el más duro de AMLO, no vengas a decir que ahora soy su candidato”

Asimismo, el candidato de MC señaló que sus adversarios no tienen limites, porque se metieron con su familia.

“Esta gente no tiene límites, se meten con la familia, con las esposas, no valoran y nos desprestigian sin tener límites, andan desatados, desesperados que por fin, por fin va a llegar un joven a cambiar a NL”

Daney Siller Tristán, candidata de RSP, pidió a sus contrincantes que no se hagan las víctimas, porque tienen denuncias penales.

“Los de Nuevo León queremos ver justicia, aquí hay candidatos que tienen procesos pendientes y yo como mujer les digo- yo no me ando haciendo a la víctima o que si me quieren quitar o si me quieren poner, que si no es justo”

