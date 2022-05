El papá de Debanhi Escobar acusó que Azucena Uresti filtró la segunda autopsia de su hija en el noticiero de Milenio Televisión y que ella misma se lo confirmó mediante mensajes de WhatsApp.

Sin embargo, la periodista Azucena Uresti acusó hackeo y que investiga quién se tomó la atribución de enviar mensajes por WhatsApp a Mario Escobar sin su consentimiento.

Entre la noche del 12 y la mañana del 13 de mayo, Azucena Uresti aseguró que ella no filtró la autopsia que Mario Escobar entregó a la Fiscalía de Nuevo León y sólo informó lo expuesto por Elena Reyna en El País.

En ese sentido, la periodista que fue cuestionada por Mario Escobar reiteró que su compromiso es con ofrecer información veraz y apegada a los hechos, por lo que continuará con su trabajo “bajo este compromiso”.

Azucena Uresti aseguró desde redes sociales que ella no filtró la segunda autopsia y que la Fiscalía no se la dio, como dijo el papá de Debanhi Escobar.

A través de un video, Mario Escobar compartió que recibió unos mensajes de la comunicadora que no era para él.

En ellos, la periodista supuestamente afirma que siempre está del lado de la fiscalía “a pesar de todo el desmadre”.

“Soy Azucena Hablamos esta tarde/ Oye fren porqué no quiere contestar el fiscal?/ Duda personal again/ Digo ya sabes que yo siempre he ido del lado de la fiscalía/ A pesar de todo el desmadre”

mensaje de Azucena Uresti exhibido por Mario Escobar