Mario Escobar, papá de Debanhi, reclamó la filtración de la segunda autopsia de su hija por parte de Azucena Uresti desde su noticiero nocturno en Milenio.

El papá de Debanhi Escobar entregó el informe a la Fiscalía de Nuevo León en lugar de hacerlo público para respetar el debido proceso; sin embargo, fue filtrado a medios de comunicación.

A nombre suyo y de su esposa, Dolores Bazaldúa, expresó la tristeza que sienten por “cómo se manejan los medios de comunicación” y la fiscalía estatal.

“El periódico El País y la conductora Azucena Uresti acaban de filtrar una información de la necropsia que nosotros independiente como familia solicitamos…Ahorita ya se filtró por parte de la Fiscalía de Nuevo León esta segunda necropsia que yo les confié para su estudio. Ella es una comunicadora, Azucena Uresti, en un noticiero estelar que se ha caracterizado por ser una buena conductora, pero ya nos dimos cuenta que no. Por algo esa empresa…tiene esa información. No sé cuánto paguen, no sé cuánto les cobren” MArio Escobar

Azucena Uresti confirma filtraciones de la fiscalía a Mario Escobar; fue por error

Mário Escobar reclamó a través de un video desde su canal de YouTube la filtración que se hizo de la segunda autopsia de Denahi.

Escobar destacó que durante los últimos 15 días, desde que entregó el documento a la Fiscalía, estuvo cuidando “muy drásticamente” que no se hiciera pública.

“Pero me doy a conocer con la filtraciones que se hacen por parte de la conductora Azucena Uresti, una conductora respetable, con un medio de comunicación increíble…Pero hace unos momentos esta conductora Azucena Uresti, me manda esta información” Mario Escobar

El papá de Debanhi Escobar aseguró que Azucena Uresti le envió por error unos mensajes por WhatsApp que eran dirigidos, según él, a un miembro de la fiscalía, “y todavía se burla la señora”.

“Soy Azucena Hablamos esta tarde/ Oye fren porqué no quiere contestar el fiscal?/ Duda personal again/ Digo ya sabes que yo siempre he ido del lado de la fiscalía/ A pesar de todo el desmadre” mensaje de Azucena Uresti exhibido por Mario Escobar

Minutos después los mensajes fueron borrados, aclaró Mario Escobar pero alcanzó a tomar la captura de pantalla.

Mario Escobar: La gente no confía en la Fiscalía de Nuevo León; deben ser destituidos los responsables

Mario Escobar reconoció que se siente ofendido por la filtración de la segunda autopsia de su hija, pues luchó para que se respetara el debido proceso en su caso.

El papá de Debanhi reiteró que confió en que las autoridades iban a hacer las cosas bien, pero demostraron el porqué nadie les cree: porque son corruptos.

“Qué está haciendo la fiscalía que yo confié. Confié en que iban a hacer las cosas bien y yo por eso le digo a la Fiscalía de Nuevo León: por eso no les creen, porque son unos corruptos” Mario Escobar

Asimismo, reiteró que Debanhi Escobar fue asesinada y no murió por accidente como la Fiscalía asegura y aseguró que la filtración se dio por su corrupción”

“Es una pena enorme, me siento muy ofendido. Yo con todo el cuidado y el respeto al debido proceso de mi hija Debanhi Susana, la cual me confirma y me sigue confirmando que la mataron, la cual me confirma que la Fiscalía del estado de Nuevo León está metida en esto” Mario Escobarr

Aseveró que ya no puede confiar en la fiscalía y pidió que se haga una depuración en la institución que está corrupta.

Asimismo, dijo que ya no tiene miedo porque ya no tiene a su hija y seguirá exigiendo que se haga justicia caiga quien caiga.

“Yo quiero la verdad, y si en esa verdad tiene que caer más gente, que caiga. Porque estamos hartos, estamos cansados de tanta corrupción…No tenemos miedo. Ya me quitaron a mi hija, ya la asesinaron…ya me esconden videos. Ya no confío en la Fiscalía de Nuevo León. Exijo que se haga una depuración en la Fiscalía” Mario Escobar

Azucena Uresti afirma que no filtró la segunda autopsia: “No tengo nada que esconder”

Por su parte, Azucena Uresti aseguró que ella no filtró la segunda autopsia de Debanhi Escobar durante su programa en Milenio.

Recordó que ella sólo reportó lo que se presentó desde el periódico español El País y aseguró que las acusaciones de Mario Escobar es parte de una campaña para “hacer daño”.

Sin embargo; Azucena Uresti aclaró que no tiene nada que esconder pues “los hechos hablan por sí mismos”.

“Segundo, a mi no me filtraron ningún documento yo reporté lo que El País reveló en su portal. Las campañas para hacer daño cada vez son más frecuentes pero no tengo porque esconder absolutamente nada y los hechos hablan por sí mismos. Gracias por su apoyo” Azucena Uresti

(Twitter)

Asimismo, dijo que los mensajes de WhatsApp no son suyos y alguien se ha estado haciendo pasar por ella.

Muestra de ello sería que se encontraba a punto de entrar al aire cuando se enviaron esos mensajes, pero ya se investiga quién los mandó.

“Aquí dos respuestas a preguntas que me han hecho: Primero,evidentemente,yo no escribí el mensaje que se me atribuye. Estamos investigando lo sucedido pues estaba a punto de entrar al aire,mi último mensaje fue a las 21.30 y alguien se tomó una atribución sin mi consentimiento” Azucena Uresti

(Twitter)

Además, apuntó que su cobertura y de su equipo siempre ha sido “veraz, crítica a la autoridad y apegada a los hechos”, y reiteró su compromiso de seguir trabajando bajo esos ejes.

“Acabo de ver el mensaje de Mario, padre de Debanhi. Al respecto solo apunto que nuestra cobertura ha sido veraz, crítica a la autoridad y apegada a los hechos y pueden revisarla. Mario, usted lo sabe. Seguiré trabajando bajo este compromiso siempre” Azucena Uresti