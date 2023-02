El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) otorgó su respaldo a Samuel García, gobernador de Nuevo León, por el juicio político en su contra.

En la conferencia mañanera de hoy 2 de febrero, AMLO anunció su apoyo a Samuel García por el juicio político que atraviesa en la Cámara de Diputados de Nuevo León.

Esto, según el presidente de México, debido a que “sus adversarios” no pudieron obligarlo a destinar presupuesto a empresas públicas autonómas, de las cuales querían sacar “su moche”, dijo.

Cabe destacar que el juicio político contra Samuel García inició el pasado 1 de febrero y será el próximo viernes 10 a las 16:30 horas que el gobernador acuda a comparecer ante la Comisión Anticorrupción.

AMLO informó en su conferencia de prensa matutina que apoya a Samuel García por la demanda que interpusieron los diputados del PAN y PRI para desaforarlo.

El presidente de México aseguró que el conflicto inició por el presupuesto de la entidad, pues dijo que los adversarios a García “se pusieron de acuerdo” para imponerle un presupuesto, y obligarlo a destinar fondos a empresas públicas autonómas manejadas por los mismos partidos que lo están bloqueando.

En ese sentido, al no tener la respuesta esperada de Samuel García, los legisladores interpusieron una demanda de juicio político en su contra para desaforarlo, señaló AMLO.

Sin embargo, el presidente expuso que ante dicha situación quiere que se conozca la postura del gobierno federal, pues acusa que lo que hacen los legisladores neoleoneses es “un chantaje” y agregó, espera que recapaciten.

Samuel García se encuentra en juicio político luego de que el 12 de diciembre los diputados del PAN y PRI, Annia Gómez y José Luis Garza, presentaron la solicitud de dicho procedimiento por el presunto incumplimiento del envío del presupuesto del estado y la no publicación de 56 decretos aprobados por los legisladores.

Con ello, señalaron los diputados, el gobernador habría perturbado la vida jurídica y el buen funcionamiento de las instituciones democráticas establecidas en las Constituciones de México y Nuevo León, violando el artículo 9 de la Ley de Juicio Político del estado.

No obstante, tanto AMLO como legisladores de Movimiento Ciudadano y Morena han rechazado el juicio político en contra de García, pues aseguran que no existe tal violación, pues ya existe presupuesto y la mayoría de los decretos fueron publicados.

Inclusive, AMLO resaltó que aunque no existiera presupuesto para este 2023, la ley establece que se puede utilizar el impuesto para 2022, por lo que él resaltó que a su percepción no hay delito.

“Hay hasta tesis, jurisprudencia, de que cuando no se aprueba o no se pública por el ejecutivo se puede gobernar con el presupuesto anterior, entonces no está, pienso yo, cometiendo ningún delito. Está resistiendo una presión que tiene que ver con chantajes”

AMLO