Un hombre abandonó al perro de su novia por no ser de raza, pero lo cacharon. Ocurrió presuntamente en Monterrey , Nuevo León, donde el video fue viralizado.

En el video se aprecia el momento en el que el sujeto, con los ojos vendados y orientado por su novia, comienza a pasar varias hojas para que los espectadores sepan qué está sucediendo.

En ellas informa que abandonó al perro de su novia por no ser de raza, pero su mejor amigo lo delató , por lo que ahora sufrirá las consecuencias.

A la par, su novia le dice que todo forma parte de una sorpresa y que nunca olvidará ese día. Y vaya que así será... Aunado a ello, la chica deja claro que él siempre ha querido un perro que sea de raza.

- Ay, mi amor, compraste un cachorrito verdad, dice el hombre. Acto seguido, su novia lo lleva hasta un terreno

- ¿Tú eres muy buena persona, no? Y te agradezco mucho que aunque ‘Nave’ era mi perrita tú siempre la quisiste mucho y te pegó que se fuera ...

- Sí, pues la extraño, justamente

- Y ahora vas a tener la oportunidad de algo que siempre has querido, pero vas a contar 15 segundos y luego te vas a quitar la venda

- Ok, ¿ya cuento?

- Vas a ver, te vas a sorprender muchísimo ...

Lo botan a él tras abandonar al perro de su novia por no ser de raza

Una joven presuntamente residente de Monterrey , Nuevo León, botó a su novio luego de que este abandonara a su perrito sólo por no ser de raza.

La chica le hizo lo mismo que su novio le hizo a su perro, dejándolo abandonado en un campo mientras ella se marchaba en compañía del mejor amigo de su ahora ex, quien lo delató.

Cuando el hombre se dii cuenta de que todo era un trampa, ya era muy tarde.

- ¿Ya viste quién está aquí?

- Amor, es Nave, la encontraste...

- Claro que sí, la encontré donde la dejaste

- No, déjeme explicarte, abre la puerta

- ¿Qué me vas. explicar, que eres un asco de persona? ¿Y que sólo porque ‘Nave’ no es de raza. Ella es parte de la familia y lo que le hiciste no se le hace a nadie.

Finalmente, el carro arranca no sin que antes la chica lance una advertencia: “Ahora vas a sentir lo mismo que le hiciste sentir a ‘Nave’”.