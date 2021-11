El gobernador de Nuevo León, Samuel García, asegura que le hubiera gustado ver al presidente de Estados Unidos, Joe Biden en una actitud más agresiva en la COP26.

A Samuel García le hubiera gustado ver a un Joe Biden más agresivo en la COP26 pues considera que el discurso del presidente de Estados Unidos fue pusilánime.

Samuel García dijo en entrevista para Milenio que las participaciones de los líderes de los países que son potencia en el mundo le parecieron decepcionantes.

Además, calificó la intervención de Joe Biden de pusilánime y afirmó que esperaba que fuera más contundente en su discurso.

“Hoy te puede decir que me quedé con muchas ganas de que las potencias del mundo fueran más firmes. Nos tocó escuchar a Biden, un discurso muy pusilánime... a mi me hubiera gustado ver a un Biden más agresivo y pues no fue así” Samuel García, gobernador de Nuevo León

El 2 de noviembre a las 4:30 de la tarde en Glasgow, Escocia, (10:30 horas de la mañana de la CDMX) el gobernador Samuel García tendrá su participación principal en la COP26.

Se espera que Samuel García fije una política pública para el mejoramiento de la calidad del aire en Nuevo León.

Samuel García decepcionado de postura de las potencias mundiales respecto al cambio climático

Samuel García aseguró que escuchó las intervenciones de presidentes como el de Francia, Emmanuel Macron; de España, Pedro Sánchez y del primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, pero le dejaron mucho que desear.

García aseguró que durante el primer día del COP26, los líderes sólo hablaban de “unos billones de dólares por aquí, otros billones de dólares por acá”, sin que presentaran acciones contundentes contra el cambio climático.

“La verdad me deja mucho que desear, yo pensé que iban a ser pues mucho más contundentes, se la pasan hablando de unos billones de dólares por aquí, otros billones de dólares por acá pero no hay nada tajante. A mí me hubiera gustado ver gobiernos más contundentes, más firmes” Samuel García, gobernador de Nuevo León

Asimismo, le pareció que hablar sobre una posible reversión de la crisis climática para el 2050 “ya es mur tarde”, pues esto habla de que podría no lograrse la descarbonización.

“Todos hablan del 2050, imagínate, un joven como yo, que nos digan que hasta 2050 a ver si logramos descarbonizar al mundo, pues ya es muy tarde para mí, yo no me imagino a mis 60 años platicarle aquí a mis hijos y a mis nietos de que no pudimos arreglar el tema del cambio climático. Para mí es un día triste” Samuel García, gobernador de Nuevo León

¿Cuál es la agenda de Samuel García en la COP26?

Samuel García tendrá varas participaciones el 2 de noviembre en la COP26, que se lleva a cabo en Glasgow, Escocia.

De acuerdo con el gobernador de Nuevo León tendrá una reunión sobre ciudades resilientes a las 11 de la mañana, hora local.

A las 1 de la tarde, participará en la conversación sobre transporte público masivo como el metro y a las 4:30 de la tarde, es decir, a las 10:30 de la mañana en la CDMX, tendrá su intervención principal.

“Mañana vamos a tener una reunión con lo que se llama R20, que son los gobiernos subnacionales, los estados como es Nuevo León y estamos luchando por presidir esa organización que creó Arnold Schwarzenegger como gobernador de California” Samuel García, gobernador de Nuevo León

Samuel García aseguró que es importante hacer notar en Glasgow que se va a modificar el transporte de Nuevo León, con 500 unidades, donde 110 van a ser eléctricas.

Con esto, la entidad tendrá la flota más grande de transporte público eléctrico de México, aseguró García.