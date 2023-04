En el norte del país se dio a conocer por redes sociales el festejo de un cumpleaños que se ha prestado a la crítica nacional.

Y es que un grupo de políticos realizó esta celebración en el Nuevo acuario Mazatlán, un espacio que ni siquiera ha sido inaugurado.

El evento se ha calificado como un acto autoritario del gobierno y de los funcionarios de la entidad, quienes también han sido señalados por usufructo.

Ante tal situación y cuando fue cuestionado al respecto, el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, calificó este hecho como “una frivolidad”.

Sin embargo, el director ejecutivo del Nuevo acuario Mazatlán, Guillermo Zerecero, refirió que el recinto cuenta con salones y espacios que pueden ser usados para este fin con previa autorización.

Rubén Rocha Moya califica fiesta en nuevo acuario Mazatlán como “una frivolidad”; director ejecutivo indica que la renta del espacio fue con plena autorización

Durante su conferencia diaria el gobernador de Sinaloa fue cuestionado al respecto del uso del Nuevo acuario Mazatlán para realizar una celebración en él.

Al respecto, el mandatario estatal calificó este hecho como una mera “frivolidad” por lo que no estuvo de acuerdo, pero, reconoció que al ser construido por una entidad público-privada, este tipo de eventos podrían celebrarse con mucha frecuencia.

Por su parte, Guillermo Zerecero director ejecutivo del Nuevo acuario, hizo énfasis en que el recinto sí cuenta con espacios y áreas pensadas para realizar diversos eventos en ellos, por lo que se ofrecen en un sistema de renta.

De igual forma, subrayó que este no es el primer evento que se lleva a cabo en el acuario, puesto que con la fiesta de Jorge Gómez Llanos suman 5 celebraciones que se realizan en el recinto.

Por lo que señaló que el titular del departamento de Comunicación solicitó la renta del espacio de forma legal y le fue autorizada.

El nuevo acuario Mazatlán todavía no abre, pero ya hubo un festejo

La apertura del Nuevo acuario Mazatlán estaba contemplada para la primera semana del mes de mayo de 2023, pero un grupo de políticos decidió darle uso antes de ello.

Así pues, festejaron el cumpleaños 51 de Jorge Gómez Llanos, titular del departamento de Comunicación de este nuevo recinto.

De acuerdo con las imágenes, el Jorge’s Birthday, como fue denominado el evento, se llevó a cabo en el segundo nivel del Nuevo acuario Mazatlán.

Y los políticos no solo no respetaron que el espacio aún no estuviera abierto, sino que tampoco escatimaron en gastos.

#Jorge’sBirthday 🍸| Estrenan Nuevo Acuario de Mazatlán, que costó más de mil 800 mdp para festejar cumpleaños de uno de sus trabajadores pic.twitter.com/x5Aih1lRV1 — Luis Alberto Díaz y Los Noticieristas (@noticieristas) April 23, 2023

Políticos se dieron cita en el festejo del nuevo acuario Mazatlán.

Que el Nuevo acuario Mazatlán todavía no haya abierto no limitó al funcionario Jorge Gómez ni a sus invitados, otros funcionarios que asistieron sin pormenor a festejar el cumpleaños.

En las imágenes que circulan por la web se puede apreciar la presencia de políticos como:

María del Rosario Torres Noriega, de la administración del gobernador Rubén Rocha

Carlos Feltón González, ex alcalde de Mazatlán

Sergio Wong Ramos, ex director de obras públicas

Políticos utilizan Nuevo Acuario Mazatlán para festejar cumpleaños (ESPECIAL)

¿Usufructo con Nuevo acuario Mazatlán?

Dado que el Nuevo acuario Mazatlán es una iniciativa con recursos públicos y una inversión de más de 1 mil 800 mdp, el festejo de cumpleaños ha sido señalado como un acto de usufructo.

A los políticos no les importó que el recinto todavía no estuviera abierto ni que la finalidad de la construcción sea la atracción turística, la investigación y el cuidado y de la flora y fauna del Mar Cortés.